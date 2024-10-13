Отключение электроэнергии 13 октября: в "Укрэнерго" рассказали, из каких стран прогнозируется импорт

В Украине 13 октября отключения электроэнергии не планируются. Однако из-за постоянных обстрелов энергосистема остается нестабильной, поэтому прогнозируется импорт электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы.

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Об этом сообщило "Укрэнерго". Министерство энергетики призывает граждан рационально пользоваться энергоресурсами и рекомендует использовать мощные электроприборы в дневные часы – с 10:00 до 16:00, когда нагрузка на энергосистему меньше.

Такие рекомендации помогают снизить риски перегрузки системы, в частности, во время пиковых вечерних часов. Энергетики продолжают активное восстановление поврежденных энергообъектов и готовят энергосистему к осенне-зимнему периоду. Несмотря на регулярные атаки на инфраструктуру, энергосистема Украины остается сбалансированной. Однако вражеские обстрелы приводят к новым повреждениям, поэтому граждане призывают рационально использовать электроэнергию.

За прошедшие сутки в Запорожской и Херсонской областях зафиксированы обесточивание из-за обстрелов. В Херсонской области в результате атаки дрона повреждена подстанция, однако все потребители уже подключены к резервному питанию. Из-за неблагоприятных погодных условий в Кировоградской и Николаевской областях несколько населенных пунктов также остались без света. Питание постепенно восстанавливают.

В Сумской области произошло временное обесточивание из-за уже ликвидированного технологического нарушения. В общей сложности, за прошедшие сутки энергетики возобновили питание для более 6,5 тысяч потребителей, хотя частично обесточенными еще остаются 503 населенных пункта. На 13 октября прогнозируется импорт электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 10 900 МВтч, что будет способствовать обеспечению стабильности энергосистемы.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко уверен, что зима 2024-2025 годов имеет шанс пройти без масштабных отключений электроэнергии. Это возможно только при условии, что Россия не разрушит критично важные объекты энергетической инфраструктуры, которые удалось сохранить после предварительных атак.

"Мы сделали значительный прогресс в восстановлении и укреплении энергетической системы. Поэтому в нормальных условиях мы способны обеспечить стабильное электроснабжение для всех регионов", - отметил Галущенко. Он также подверг критике ООН за их пессимистический прогноз, который предусматривает до 18 часов отключений в сутки зимой. По словам министра, у таких оценок нет реальных оснований, и он провел встречу с представителями ООН для выяснения деталей.

Однако не все эксперты согласны с оптимистическим прогнозом Галущенко. Эксглава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ситуация может быть гораздо сложнее. По его оценкам, при затяжных холодах возможен график отключений 4 часа через 4 или 6 часов. Это означает, что в некоторых регионах электроснабжение может отсутствовать почти половину суток.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что Киев может оказаться в сложной ситуации. По его словам, если столица останется без внешнего энергоснабжения, киевляне могут иметь доступ к свету только по 8 часов в сутки.

"В Киеве зимой не хватает 700-900 мегаватт мощности, которую нужно импортировать извне. Если этой мощности не будет, мы можем столкнуться с отключениями до 16 часов в сутки", – объяснил Харченко.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко также отметил, что без отключений этой зимой не обойтись. Даже если ситуация будет стабильной и российские атаки на энергетическую инфраструктуру прекратятся, возможны плановые отключения на 5 часов в сутки. Такие меры необходимы для сохранения баланса в системе, особенно при сильных морозах, когда потребление энергии резко возрастает. Если температура воздуха опустится ниже 15 градусов мороза, нагрузка на систему станет критической.

Несмотря на оптимистические прогнозы части чиновников, следует быть готовыми к потенциальным трудностям с электроснабжением зимой. Для этого эксперты рекомендуют заранее позаботиться об альтернативных источниках энергии, таких как генераторы или аккумуляторы, утеплить жилье, а также рационально использовать электроприборы в критические моменты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина успешно завершила ремонтную кампанию 2024 года, подготовив все девять атомных энергоблоков к зимнему сезону. Для обеспечения энергобезопасности страны важно развитие как атомной, так и альтернативной энергетики.

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