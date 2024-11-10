Отключение электроэнергии 10 ноября: в Минэнерго рассказали, из каких стран прогнозируется импорт

На сегодня, 10 ноября, отключения электроэнергии в Украине не запланированы, однако сохраняется сложный баланс из-за повреждения инфраструктуры. Энергетики возобновили питание почти для 6 тысяч потребителей, и продолжается импорт электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы.

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Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. Восстановление системы продолжается и энергетики делают все возможное, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение.

За последние сутки энергетики смогли возобновить питание для 5741 потребителя, которые были обесточены в результате боевых действий. Это еще один шаг на пути к полной стабилизации энергосистемы, однако риски сохраняются, учитывая продолжающуюся опасность атак на инфраструктуру.

Оперативность восстановления электроснабжения в значительной степени зависит от условий на местах, а также доступа к поврежденным объектам. Энергетические компании активно работают над ремонтом поврежденных линий и подстанций, привлекая специалистов из всех регионов страны.

На сегодняшний день энергосистема Украины находится в сбалансированном состоянии, однако специалисты отмечают важность рационального использования электроэнергии. Потребителей просят снизить нагрузку в пиковые часы, особенно в вечернее время – с 16:00 до 21:00. Это способствует стабильной работе системы и уменьшает риск перегрузки сети.

С целью дополнительного укрепления энергосистемы на сегодняшний день предусматривается импорт электроэнергии из соседних стран – Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы. Общий объем импорта составит 1000 МВт*ч, а прогнозируемая мощность – 301 МВт.

Импорт электроэнергии – важный резерв для Украины, особенно в условиях постоянной угрозы повреждений критической инфраструктуры. Благодаря сотрудничеству с европейскими странами, Украина может оперативно привлекать дополнительные ресурсы для покрытия возможных дефицитов.

Специалисты Министерства энергетики призывают граждан рационально потреблять электроэнергию и ограничивать использование электроприборов в вечернее время. Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить нагрузку на сети и избежать аварийных ситуаций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина продала Польше 900 МВт электроэнергии, чем уберегла эту страну от отключения света. Потребность соседнего государства в импорте тока связана с нестабильной работой возобновляемых источников электроэнергии.

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