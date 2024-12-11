Опубликованы новые графики отключения электроэнергии: когда не будет света
В Украине 11 декабря электроэнергию будут отключать с 07:00 до 22:00. Наиболее серьезные отключения в более жестком режиме ожидаются с 08:00 до 20:00. В этот период применяют две очереди отключения тока.
Об этом заявили в "Укрэнерго". "Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак", - объясняют в компании.
Как будут отключать электроэнергию бытовым потребителям?
- 07:00-08:00 – одна очередь отключений
- 08:00- 20:00 – две очереди отключений
- 20:00-22:00 – одна очередь отключений
Что такое очереди отключений и где узнавать график
Существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – до 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).
В то же время "Укрэнерго" во время плановых отключений определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Конкретные графики для каждой отдельной очереди определяют облэнерго и публикуют на своих ресурсах:
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине "заморозили" тарифы на целый ряд коммунальных услуг – до окончания отопительного сезона весной 2025 года. Речь идет, в частности, об электроэнергии, которую продолжат подавать по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.
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