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Объявлен график отключений света на 11 декабря: когда будет самый жесткий режим

Роман Костюченко
Коммуналка
5 минут
3,3 т.
Объявлен график отключений света на 11 декабря

По всей Украине 11 декабря с 7:00 до 22:00 будут действовать графики отключения света. Впрочем, ограничивать подачу электроэнергии будут не всем сразу: отключения будут происходить по очередям. Самый сложный период ожидается с 8:00 до 20:00 – тогда отключать свет будут сразу двум очередям.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:

  • с 7:00 до 8:00 будет действовать одна очередь отключений;
  • с 8:00 до 20:00 – две очереди отключений
  • с 20:00 до 22:00 – одна очередь отключений.

Бизнесу и промышленности планируют ограничивать потребление тока в те же часы – с 7:00 до 22:00. При этом отключения традиционно не затронут предприятия критической инфраструктуры а также те бизнесы, которые импортируют более 60% электроэнергии для собственных нужд.

"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. А потому следует узнавать актуальную информацию о графиках отключений в своем регионе на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

По всей Украине 11 декабря с 7:00 до 22:00 будут действовать графики отключения света

Что такое очереди отключений и как их понимать

Следует помнить, что во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго.

В целом существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без электроэнергии. Так:

  • 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
  • 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
  • 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
  • 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
Что такое очереди отключений света

В разных регионах системы отличаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Украинцам рассказали, чего ожидать зимой

В свою очередь, эксперты DiXi Group ранее сообщили: зимой 2024-2025 годов возможно развитие трех сценариев с отключениями света. В частности:

  • Базового – реализуется при умеренном температурном режиме и отсутствии новых обстрелов энергосистемы.

По нему в энергосистеме ожидается дефицит до 2 ГВт из-за сезонного роста спроса. При этом решающим фактором станет ограниченный импорт электроэнергии из Европы из-за высокого внутреннего спроса.

Впрочем, восстановление тепловой генерации или увеличение выработки гидроэлектростанций могут уменьшить дефицит. Однако для балансировки энергосистемы могут понадобиться графики почасовых отключений – в вечернее время возможны кратковременные отключения на 3-4 часа.

  • Сценария холодной погоды – реализуется при сильных морозах без новых атак.

Как объясняют эксперты, сильные морозы могут увеличить потребление электроэнергии, что приведет к дефициту в 3,4 ГВт. При этом в случае отсутствия импорта или при нестабильной работе восстановленной генерации дефицит увеличится до 5 ГВт.

В таких условиях, констатируется, неизбежно применение жестких графиков отключений. Причем даже в ночные часы.

  • Кризисного сценария – реализуется при атаках на энергосистему и умеренных температурах.

Новые удары по тепловым электростанциям могут вызвать риски для устойчивости энергосистемы. И хотя дефицит не будет таким значительным, как в сильные морозы, сеть будет работать на пределе.

Во избежание перегрузки, отмечается, придется применять аварийные графики отключений. При этом почасовые отключения могут стать привычными – особенно в вечерние часы пикового спроса. В то же время в случае продолжения атак аварийные графики отключений станут неизбежными.

"В большинстве сценариев (первый и третий) в часы минимальной нагрузки мы можем избежать дефицита, если будет импорт. Однако при морозах минус 10-15 градусов дефицит возможен даже ночью", – резюмировали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время после возвращения графиков отключения света вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять становится актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства, ведь от его мощности зависит и цена. Выйти из этой ситуации можно с помощью распространяемого в соцсетях калькулятора для зарядных станций.

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