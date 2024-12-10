Объявлен график отключений света на 11 декабря: когда будет самый жесткий режим
По всей Украине 11 декабря с 7:00 до 22:00 будут действовать графики отключения света. Впрочем, ограничивать подачу электроэнергии будут не всем сразу: отключения будут происходить по очередям. Самый сложный период ожидается с 8:00 до 20:00 – тогда отключать свет будут сразу двум очередям.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- с 7:00 до 8:00 будет действовать одна очередь отключений;
- с 8:00 до 20:00 – две очереди отключений
- с 20:00 до 22:00 – одна очередь отключений.
Бизнесу и промышленности планируют ограничивать потребление тока в те же часы – с 7:00 до 22:00. При этом отключения традиционно не затронут предприятия критической инфраструктуры а также те бизнесы, которые импортируют более 60% электроэнергии для собственных нужд.
"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. А потому следует узнавать актуальную информацию о графиках отключений в своем регионе на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Что такое очереди отключений и как их понимать
Следует помнить, что во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго.
В целом существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без электроэнергии. Так:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
В разных регионах системы отличаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Украинцам рассказали, чего ожидать зимой
В свою очередь, эксперты DiXi Group ранее сообщили: зимой 2024-2025 годов возможно развитие трех сценариев с отключениями света. В частности:
- Базового – реализуется при умеренном температурном режиме и отсутствии новых обстрелов энергосистемы.
По нему в энергосистеме ожидается дефицит до 2 ГВт из-за сезонного роста спроса. При этом решающим фактором станет ограниченный импорт электроэнергии из Европы из-за высокого внутреннего спроса.
Впрочем, восстановление тепловой генерации или увеличение выработки гидроэлектростанций могут уменьшить дефицит. Однако для балансировки энергосистемы могут понадобиться графики почасовых отключений – в вечернее время возможны кратковременные отключения на 3-4 часа.
- Сценария холодной погоды – реализуется при сильных морозах без новых атак.
Как объясняют эксперты, сильные морозы могут увеличить потребление электроэнергии, что приведет к дефициту в 3,4 ГВт. При этом в случае отсутствия импорта или при нестабильной работе восстановленной генерации дефицит увеличится до 5 ГВт.
В таких условиях, констатируется, неизбежно применение жестких графиков отключений. Причем даже в ночные часы.
- Кризисного сценария – реализуется при атаках на энергосистему и умеренных температурах.
Новые удары по тепловым электростанциям могут вызвать риски для устойчивости энергосистемы. И хотя дефицит не будет таким значительным, как в сильные морозы, сеть будет работать на пределе.
Во избежание перегрузки, отмечается, придется применять аварийные графики отключений. При этом почасовые отключения могут стать привычными – особенно в вечерние часы пикового спроса. В то же время в случае продолжения атак аварийные графики отключений станут неизбежными.
"В большинстве сценариев (первый и третий) в часы минимальной нагрузки мы можем избежать дефицита, если будет импорт. Однако при морозах минус 10-15 градусов дефицит возможен даже ночью", – резюмировали специалисты.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время после возвращения графиков отключения света вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять становится актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства, ведь от его мощности зависит и цена. Выйти из этой ситуации можно с помощью распространяемого в соцсетях калькулятора для зарядных станций.
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