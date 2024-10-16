"Обесточен весь город": где в Украине исчезла электроэнергия и введут ли графики из-за обстрелов

В Украине, несмотря на атаки РФ, не планируют вводить графики ограничения электроэнергии 16 октября. Вместе с тем, проблемы с электроэнергией возникли в некоторых городах. Обесточен город Херсон, также журналисты сообщают об отключении в некоторых районах Николаева.

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Как говорится в заявлении "Укрэнерго", украинцев просят пользоваться мощными энергоприборами в период с 10:00 до 16:00. Роман Мрочко, начальник Херсонской городской военной администрации, заявил, что в Херсоне пропало электричество. "Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются. Следите за нашими обновлениями", – пояснил он.

Кроме того, в некоторых районах Николаева исчезло электроснабжение, сообщают корреспонденты Суспільного. Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергетики провели самую масштабную в истории ремонтную кампанию для подготовки к зиме.

Уровень повреждения энергетической инфраструктуры в этом году намного больше и энергетики работают по увеличению генерации, возможности передачи электроэнергии и обеспечения украинцев светом.

"Благодаря совместным усилиям Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона и единственный фактор, который может оказать существенное влияние на ситуацию, - влияние на энергосистему дальнейших массированных обстрелов. Наиболее надежной защитой энергетики является противовоздушная оборона, подчеркнул министр.

Напомним, зимой отключение электроэнергии будет продолжаться от 4 до 18 часов в сутки, заявили на страницах своего бюллетеня представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Представители миссии ООН посетили поврежденные станции, побеседовали с представителями власти, а также провели 65 интервью с аналитическими центрами, техническими специалистами, учеными. Широкий диапазон от 4 до 18 часов включает все возможные сценарии развития событий – от положительного (отключение всего на 4 часа в сутки) до отрицательного (18 часов в сутки без света).

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 октября тариф на электроэнергию снизится с 4,32 до 2,64 грн. за 1 кВт*ч. Однако это касается только одной категории потребителей.

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