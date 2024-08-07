Как будут подавать свет в дома украинцев 8 августа: энергетики рассказали, что будет с отключениями

В Украине 8 августа не планируют вводить ограничения на потребление электроэнергии – энергетики прогнозируют, что в этот день графики отключений света применяться вообще не будут. Однако, чтобы ситуация снова не ухудшилась, украинцам следует экономить свет и перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: если же ситуация изменится, об этом будет сообщено дополнительно.

"8 августа отключения не прогнозируются. При изменении ситуации о мерах ограничения будет сообщено дополнительно. По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами с 11:00 до 15:00", – говорится в сообщении.

Графики отключения света в Украине будут действовать не для всех

Ранее же Кабмин принял решение, по которому в Украине не будут отключать электроэнергию потребителям, которые используют не менее 80% электроэнергии собственного производства. Таким образом государство хочет простимулировать энергетическую автономию бизнеса.

"Чтобы обеспечить надлежащий уровень подготовки к зимнему периоду, государство ввело пакет программ и мер по ускорению развития децентрализованной генерации. ... Принимаем постановление, согласно которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений. Это немаловажный элемент нашей энергетической устойчивости", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, графики отключений отменили для украинцев, проживающих в населенных пунктах и объектах в 20 километрах прифронтовой зоны. А также в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью.

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