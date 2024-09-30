Кабмин досрочно разрешил чиновникам включать кондиционеры: детали решения

Кабмин досрочно отменил рекомендацию на использование кондиционеров в госучреждениях. Также отменена рекомендация на наружное освещение зданий и прилегающих территорий.

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Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства. Принято оно было 26 сентября, а вступило в силу 30-го.

Согласно документу, Кабмин также отменил рекомендацию органам местного самоуправления ограничить освещение улиц и парков.

Отметим: ранее предполагалось, что эти рекомендации будут действовать до 31 декабря 2024 года. Т.е., их отменили досрочно.

Напомним: 7 июня премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил о принятии распоряжения по уменьшению потребления электроэнергии для всех органов государственной власти. В частности, речь шла об отказе от использования кондиционеров и наружного освещения зданий.

Света может не быть по 16 часов в сутки

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал, что в случае отключения внешней поставки жители крупных городов могут оставаться без света до 16 часов в сутки. Речь, в частности, о:

Киеве;

Харькове;

Одессе.

Он объяснил: эти города являются наиболее уязвимыми городами в зимний период. "Харьков вообще под прямым огнем. Любая подстанция и любая генерирующая мощность может быть в любой момент разбита. Там самые высокие военные риски", – рассказал Харченко.

Одесса, по его словам, также ощущает значительный дефицит энергоресурсов – почти полное отсутствие собственного поколения в городе делает его зависимым от внешнего снабжения. А в Киеве – крупнейшем городе страны, зимой дефицит мощностей может достигать 700-900 мегаватт.

"Эти мощности нужно завести извне. Если их неоткуда завести, давайте будем откровенны, если Киев отрезать от внешнего энергоснабжения, киевляне будут сидеть без света по 16 часов в сутки, и это будет нормально", – подчеркнул Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время из-за отключений вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять стал актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства, ведь от его мощности зависит и цена.

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