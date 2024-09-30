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Кабмин досрочно разрешил чиновникам включать кондиционеры: детали решения

Роман Костюченко
Коммуналка
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Кабмин досрочно разрешил чиновникам включать кондиционеры

Кабмин досрочно отменил рекомендацию на использование кондиционеров в госучреждениях. Также отменена рекомендация на наружное освещение зданий и прилегающих территорий.

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Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства. Принято оно было 26 сентября, а вступило в силу 30-го.

Согласно документу, Кабмин также отменил рекомендацию органам местного самоуправления ограничить освещение улиц и парков.

Кабмин отменил рекомендацию на использование кондиционеров в госучреждениях

Отметим: ранее предполагалось, что эти рекомендации будут действовать до 31 декабря 2024 года. Т.е., их отменили досрочно.

Ранее предполагалось, что рекомендации по ограничению использования электроэнергии будут действовать до 31 декабря 2024 года

Напомним: 7 июня премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил о принятии распоряжения по уменьшению потребления электроэнергии для всех органов государственной власти. В частности, речь шла об отказе от использования кондиционеров и наружного освещения зданий.

Света может не быть по 16 часов в сутки

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал, что в случае отключения внешней поставки жители крупных городов могут оставаться без света до 16 часов в сутки. Речь, в частности, о:

  • Киеве;
  • Харькове;
  • Одессе.

Он объяснил: эти города являются наиболее уязвимыми городами в зимний период. "Харьков вообще под прямым огнем. Любая подстанция и любая генерирующая мощность может быть в любой момент разбита. Там самые высокие военные риски", – рассказал Харченко.

Одесса, по его словам, также ощущает значительный дефицит энергоресурсов – почти полное отсутствие собственного поколения в городе делает его зависимым от внешнего снабжения. А в Киеве – крупнейшем городе страны, зимой дефицит мощностей может достигать 700-900 мегаватт.

"Эти мощности нужно завести извне. Если их неоткуда завести, давайте будем откровенны, если Киев отрезать от внешнего энергоснабжения, киевляне будут сидеть без света по 16 часов в сутки, и это будет нормально", – подчеркнул Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время из-за отключений вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять стал актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства, ведь от его мощности зависит и цена.

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