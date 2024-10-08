Готовясь к зиме ДТЭК инвестировал более 2,3 млрд грн в ремонты ТЭС после обстрелов

В рамках подготовки к зиме с начала 2024 года компания ДТЭК инвестировала более 2,3 млрд грн собственных средств в ремонт и восстановление поврежденных в результате российских обстрелов теплоэлектростанций.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В компании отмечают, что все усилия энергетиков сейчас направлены на восстановление мощностей, поврежденных или разрушенных во время массированных обстрелов.

В целом с начала года ДТЭК инвестировал в ремонты и восстановление теплоэлектростанций более 2,3 млрд грн собственных средств.

"Входим в третий отопительный сезон в условиях войны. В режиме 24/7 энергетики занимаются восстановлением теплоэлектростанций, чтобы вернуть в энергосистему как можно больше мощностей до и в течение зимы. Ибо главное, чтобы украинцы были как можно больше времени со светом и теплом", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Всего в этом году компания инвестирует в ремонт и восстановление ТЭС около 3,8 млрд. грн. Это отвечает прошлогодним вложениям.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 17 млрд. гривен собственных средств в украинские шахты.