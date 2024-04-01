Где в Украине выключают свет 1 апреля: стало известно, какая ситуация после обстрелов

В Украине по состоянию на утро 1 апреля аварийные отключения электроэнергии не применяются. Однако действуют графики почасовых ограничений в Харькове и сетевые ограничения потребления промышленности в Криворожском районе.

Дефицита электроэнергии нет. Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Вчера фиксировался профицит в системе – из-за солнечной погоды и соответственно интенсивной выработки электроэнергии СЭС в течение дня НЭК "Укрэнерго" уменьшал нагрузку объектов ВИЭ суммарной величиной 1739 МВт*ч. Пока энергосистема работает стабильно и сбалансированно", – говорится в заявлении.

Обстрелы РФ энергообъектов

На высоковольтной подстанции в Запорожской области зафиксированы взрывы БПЛА. Имеются повреждения оборудования.

В результате боевых действий поврежден газопровод среднего давления к зданию пожарной части в Харьковском районе. Без газоснабжения осталась часть населенного пункта и коммунально-бытовой объект.

Из-за технологических нарушений отключилось оборудование на подстанции Одесской области, в результате чего обесточивались потребители в г. Одесса. В течение трех часов все потребители заживлены.

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