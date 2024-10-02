"Эпицентры зимних вызовов": эксперт рассказал, в каких городах ситуация с энергетикой будет самой сложной

Эта зима в Украине может быть особенно сложной для Киева, Одессы и Харькова, где энергетическая инфраструктура уязвима для перебоев. Местные власти активно работают над подготовкой к зимним вызовам, но жителям важно заранее запастись необходимыми ресурсами.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. В условиях продолжающейся войны и вызовов, связанных с энергетической безопасностью, эти населенные пункты, по словам эксперта Харченко, являются "эпицентрами сложной зимы".

Киев, Одесса и Харьков не просто крупнейшие города Украины, но и те, где сосредоточены основные проблемы с энергоснабжением. Если убрать фронтовую линию, то эти три города станут самыми уязвимыми в стране. "Именно здесь будет сложнее всего", – подчеркивает Харченко, отмечая, что проблемы с энергетической инфраструктурой могут значительно усложнить жизнь местных жителей.

Несмотря на вызовы, важно отметить, что муниципальные власти активно работают над улучшением ситуации. "Я вижу, как муниципальные власти много усилий прилагают не только в этих трех городах, но и во многих других", – отмечает Харченко. Мэры городов и городские советы принимают меры для обеспечения надлежащего функционирования критической инфраструктуры – отопления, водоснабжения и канализации.

"Безусловно, это водо- и теплоснабжение – приоритет для всех городских властей", – отмечает Харченко. "Электричество в городах нужно для того, чтобы было тепло. Ведь как раз без электричества город может выжить определенное время, но в мороз без тепла или без канализации город не может существовать", – подчеркнул он.

Харченко отмечает, что местные власти не только осознают угрозы, но и активно работают над их преодолением. "Заказ муниципального оборудования, поддержка инвестиций в оборудование для критической инфраструктуры – это то, что реально происходит во всех городах. Города, такие как Чернигов, Полтава, Винница и Житомир, также не остаются в стороне: много сделано", – отмечает эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине успешно подключили энергоблок одной из АЭС к энергосети на 12 дней раньше, что укрепит энергосистему Украины на 1000 МВт. Это существенно поможет в подготовке к зимнему периоду и повысит надежность электроснабжения.

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