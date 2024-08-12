За неделю энергетики ДТЭК заживили дома 54 тыс. семей, которые были без света из-за атак РФ

С 5 по 11 августа энергетики ДТЭК вернули свет 54,5 тысяч семей в 59 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

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Об этом сообщают в компании.

На Донетчине, где сохраняется крайне тяжелая ситуация из-за постоянных боестолкновений, за неделю с разрешения военных удалось вернуть электричество в доме 46,2 тысячи семей. Энергетики начинают ремонты сразу, как только это становится возможным.

Также продолжаются обстрелы Днепропетровской области. С 5 по 11 августа ремонтные бригады ДТЭК смогли возобновить электроснабжение 6,4 тысяч семей, обесточенных из-за вражеских обстрелов.

В Одесской области за тот же период энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 1,9 тысяч семей, чьи дома были обесточены из-за очередных вражеских атак.

Напомним, в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Ринату Ахметову удалось вернуть свет более 364 тысяч семей, чьи дома обесточивались из-за обстрелов в Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве.