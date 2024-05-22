Часть украинцев останется без субсидий: как вернуть помощь от государства
Для большинства украинцев, получающих субсидию на оплату коммунальных услуг, ее переназначат автоматически. Впрочем, некоторым из них все же придется подать заявление с декларацией о доходах и расходах.
Как пояснили в Кабинете министров, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) переустанавливает права на субсидию гражданам на следующий период ежегодно в мае. Для большинства это происходит автоматически – на основании данных, получаемых ПФУ из официальных реестров.
Кому субсидию не переназначают автоматически?
Есть пять категорий граждан, которым для переназначения субсидии придется до 1 июля подать заявление, даже если они получали помощь в 2023/2024 отопительном сезоне. Это необходимо, если:
- в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
- жилье арендуется;
- в домохозяйстве проживают не все лица, зарегистрированные в нем;
- необходима субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;
- на отопительный сезон была назначена субсидия в размере 0,00 грн.
Получателям субсидии, размер которой не изменился в мае, никуда обращаться не нужно, но им придется проинформировать ПФУ об изменениях в составе домохозяйства, если они произошли. А в случае совершения дорогостоящих покупок необходимо подать новое заявление и декларацию.
Как подать на субсидию?
Поскольку жилищную субсидию назначает Пенсионный фонд, заявление и необходимые документы следует предоставить именно этой организации. Для этого есть несколько возможностей:
- лично обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ, центр предоставления административных услуг или к уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета;
- отправить по почте на адрес органа ПФУ;
- подать онлайн через портал или мобильное приложение Пенсионного фонда;
- действовать через портал Дія.
Но следует учитывать, что в случае подачи заявления на назначение субсидии в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона ее назначат с начала сезона, но не ранее.
Также OBOZ.UA сообщал, что более 50 тысяч домохозяйств в Украине пренебрегают своим правом получить субсидию для возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Узнать, кто может получить выплату, можно в виртуальном кабинете на сайте Пенсионного фонда.
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