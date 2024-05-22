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Часть украинцев останется без субсидий: как вернуть помощь от государства

Станислав Кожемякин
Коммуналка
2 минуты
2,1 т.
Названы категории населения, которым придется обращаться лично за переназначением субсидии на коммуналку

Для большинства украинцев, получающих субсидию на оплату коммунальных услуг, ее переназначат автоматически. Впрочем, некоторым из них все же придется подать заявление с декларацией о доходах и расходах.

Как пояснили в Кабинете министров, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) переустанавливает права на субсидию гражданам на следующий период ежегодно в мае. Для большинства это происходит автоматически – на основании данных, получаемых ПФУ из официальных реестров.

Кому субсидию не переназначают автоматически?

Есть пять категорий граждан, которым для переназначения субсидии придется до 1 июля подать заявление, даже если они получали помощь в 2023/2024 отопительном сезоне. Это необходимо, если:

  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
  • жилье арендуется;
  • в домохозяйстве проживают не все лица, зарегистрированные в нем;
  • необходима субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;
  • на отопительный сезон была назначена субсидия в размере 0,00 грн.

Получателям субсидии, размер которой не изменился в мае, никуда обращаться не нужно, но им придется проинформировать ПФУ об изменениях в составе домохозяйства, если они произошли. А в случае совершения дорогостоящих покупок необходимо подать новое заявление и декларацию.

Как подать на субсидию?

Поскольку жилищную субсидию назначает Пенсионный фонд, заявление и необходимые документы следует предоставить именно этой организации. Для этого есть несколько возможностей:

  • лично обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ, центр предоставления административных услуг или к уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета;
  • отправить по почте на адрес органа ПФУ;
  • подать онлайн через портал или мобильное приложение Пенсионного фонда;
  • действовать через портал Дія.

Но следует учитывать, что в случае подачи заявления на назначение субсидии в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона ее назначат с начала сезона, но не ранее.

Также OBOZ.UA сообщал, что более 50 тысяч домохозяйств в Украине пренебрегают своим правом получить субсидию для возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Узнать, кто может получить выплату, можно в виртуальном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

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