Будут ли отключать в Украине электроэнергию 29 октября: почему вводили аварийные графики и к чему готовиться

В Украине 29 октября не планируют вводить графики отключения электроэнергии. Применять плановые ограничения не будут даже в регионах, где действовали аварийные отключения.

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Атаки РФ значительно не повлияли на ситуацию в энергетике. Из-за атак в отдельных районах Полтавской и Сумской областей произошли аварийные отключения электроэнергии 28 октября. Однако в этот же день графики отменили. А 29 октября вводить графики отключения тока не планируют даже в тех регионах, где днем ранее применяли аварийные отключения.

"Уважаемые потребители! 29 октября 2024 в Полтавской области график почасового отключения электроэнергии применяться не будет", – говорится в сообщении.

Что нужно сделать перед зимой

Зимой ожидаются отключения электроэнергии из-за дефицита. В этот период возможны перепады напряжения: чтобы сохранить технику, в этот период необходимо установить реле напряжения.

Электрик с 27-летним опытом Игорь Х. рассказывает OBOZ.UA: самое первое, что нужно сделать всем накануне отключений, – установить реле напряжения. "Это уже должно стоять с 2022-го. Бывает такое, что в хрущевках открываю эти щитки – а там просто прячься. Если у вас щиток в квартире, это вообще не проблема. Любой электрик за 500 грн вам установит реле напряжения. Простенькое реле сейчас несколько тысяч стоит. Есть и за 17 тысяч, но это как машина: кто-то на Bentley, а у кого-то KIA.

Реле напряжения настраивается таким образом, чтобы во время "прыжков" (или падения) напряжения не подавать ток в квартиру. Это может спасти электроприборы. "Низкое напряжение даже хуже влияет. У меня вчера была установка реле. Женщина рассказывает: "Вот у меня два года не было – и ничего же за время отключений не сломалось". Смотрю, а у нее холодильник стоит такой блестящий. Спрашиваю, за сколько брали, потому что мне детям нужно купить. Она говорит цену и рассказывает, что сломался недавно, так решили не ремонтировать и брать новый. И она не понимает, что у нее и холодильник прослужил меньше, чем должен был, из-за этих перепадов напряжения. У вас может не сразу сгореть техника. Но эти перепады очень сокращают срок эксплуатации", – говорит электрик.

Перепады напряжения при дефиците электроэнергии – обычное явление. Об этом неоднократно предупреждали и электрики. Например, на сайте "Черкассыоблэнерго" разместили объяснения техдиректора Павла Солохи. Так, соблюдение оператором системы распределения показателей качества электрической энергии не распространяется на случаи применения графиков отключения. Кроме того, нужно также позаботиться об утеплении и альтернативных источниках энергии. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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