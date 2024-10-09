Будут ли отключать электроэнергии 9 октября: озвучены планы

На Украине 9 октября отключать электроэнергию не планируют. При этом энергетики обратились к украинцам с просьбой пользоваться мощными энергоприборами с 10:00 до 16:00.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами в период самой производительной работы СЭС – с 10:00 до 16:00", – отмечают в сообщении.

Какими будут отключения электроэнергии зимой

Зимой отключение электроэнергии будет продолжаться от 4 до 18 часов в сутки, заявили на страницах своего бюллетеня представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Представители миссии ООН посетили поврежденные станции, побеседовали с представителями власти, а также провели 65 интервью с аналитическими центрами, техническими специалистами, учеными. Широкий диапазон от 4 до 18 часов включает в себя все возможные сценарии развития событий – от положительного (отключение всего на 4 часа в сутки) до отрицательного (18 часов в сутки без света).

Точный прогноз озвучить невозможно. Для этого нужно знать, какими будут следующие атаки на энергетику РФ (и будут ли они разрушительными), также прогноз зависит и от температуры воздуха.

Энергетические компании разрабатывают сценарии развития событий, информацию также аккумулируют в Минэнерго. Энергетики оценивают и возможный дефицит, и варианты смены графиков, и пути компенсации этого дефицита. Владимир Кудрицкий, будучи в должности главы "Укрэнерго", предупреждал, что "легкой прогулки" зимой не будет. Точных прогнозов он тогда не озвучивал. А уже после своего увольнения разъяснил: по тому сценарию, который они разработали, не будет отключения только при условии, что не будет новых обстрелов, а всю зиму средняя температура будет сохраняться на уровне 5-15 градусов тепла. Это практически невозможно.

К примеру, в декабре 2023-го в Киеве средняя температура воздуха была на уровне +0,7°С, тогда как климатическая норма +3,2°С. При этом в январе 2024 года в столице в самый холодный день температура опустилась до -15,8°С. Избежать отключений в морозные дни невозможно.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 октября тариф на электроэнергию снизится с 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*ч. Однако это касается только одной категории потребителей.

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