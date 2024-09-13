Будут ли графики отключений света 14 сентября: в "Укрэнерго" озвучили план
В Украине завтра, 14 сентября, предварительно не планируется применять ограничения на потребление электроэнергии. Впрочем, это не означает, что угроза возвращения графиков отключений света исчезла, т.к. в энергосистеме сохраняется дефицит.
Поэтому украинцев призываютэкономить ток, особенно в пиковые часы – до 10 утра и после 16:00 вечером. О планах сообщило "Укрэнерго".
"14 сентября меры ограничения не прогнозируются. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в часы высокой солнечной активности – с 10:00 до 16:00 ", – говорится в сообщении.
Ситуация с отключениями может меняться в течение дня. Например, 12 сентября в 17 регионах энергетики были вынуждены ввести почасовые отключения, хотя изначально их не планировалось.
Как объясняли энергетики, это связано с тем, что проблемы в энергосистеме никуда не исчезли, отмечают энергетики. В частности, сегодня, 13 сентября, для преодоления дефицита у энергосистемы происходит аварийная поставка электроэнергии в Украину из энергосистем Польши, Словакии и Румынии. Также аварийная помощь из Словакии и Польши поступала 12 сентября, отметили в "Укрэнерго".
Если почасовые отключения света вернутся, узнать график можно будет на официальных ресурсах облэнерго. Список в таблице:
Свет по 6 часов в день: украинцев предупредили про графики зимой
Как считает экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, при наихудшем сценарии зимой свет в домах украинцев может быть только по 6 часов в сутки. С другой стороны, если температура воздуха будет держаться значительно выше нуля, возможно, получится обойтись вообще без отключений электроэнергии.
"Это такой сценарий, когда всю зиму будет плюс 5 или плюс 15 градусов и нет новых обстрелов. То есть в принципе он существует, но мы понимаем, что он сугубо теоретический", – указал экс-глава "Укрэнерго".
В целом же он считает, что график отключений может быть 4 через 6 часов. Но это будет зависеть от того, насколько холодной окажется зима.
"Мы прогнозировали, что в сентябре-октябре ситуация с балансом может быть спокойной, если не будет новых масштабных обстрелов", – сказал Кудрицкий. Он отметил, что электропотребление могут начать ограничивать в декабре, потому что в ноябре еще обычно не столь прохладная погода.
Как уже сообщал OBOZ.UA, заместитель министра энергетики Николай Колесник призвал украинцев собственноручно готовиться к зиме, утеплив свои дома и внедрив энергоэффективные технологии. Государство оказывает финансовую поддержку в установке солнечных панелей, генераторов и относительно других решений, которые помогут уменьшить зависимость от центрального энергоснабжения.
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