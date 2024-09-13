Будут ли графики отключений света 14 сентября: в "Укрэнерго" озвучили план

В Украине завтра, 14 сентября, предварительно не планируется применять ограничения на потребление электроэнергии. Впрочем, это не означает, что угроза возвращения графиков отключений света исчезла, т.к. в энергосистеме сохраняется дефицит.

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Поэтому украинцев призываютэкономить ток, особенно в пиковые часы – до 10 утра и после 16:00 вечером. О планах сообщило "Укрэнерго".

"14 сентября меры ограничения не прогнозируются. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в часы высокой солнечной активности – с 10:00 до 16:00 ", – говорится в сообщении.

Ситуация с отключениями может меняться в течение дня. Например, 12 сентября в 17 регионах энергетики были вынуждены ввести почасовые отключения, хотя изначально их не планировалось.

Как объясняли энергетики, это связано с тем, что проблемы в энергосистеме никуда не исчезли, отмечают энергетики. В частности, сегодня, 13 сентября, для преодоления дефицита у энергосистемы происходит аварийная поставка электроэнергии в Украину из энергосистем Польши, Словакии и Румынии. Также аварийная помощь из Словакии и Польши поступала 12 сентября, отметили в "Укрэнерго".

Если почасовые отключения света вернутся, узнать график можно будет на официальных ресурсах облэнерго. Список в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Свет по 6 часов в день: украинцев предупредили про графики зимой

Как считает экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, при наихудшем сценарии зимой свет в домах украинцев может быть только по 6 часов в сутки. С другой стороны, если температура воздуха будет держаться значительно выше нуля, возможно, получится обойтись вообще без отключений электроэнергии.

"Это такой сценарий, когда всю зиму будет плюс 5 или плюс 15 градусов и нет новых обстрелов. То есть в принципе он существует, но мы понимаем, что он сугубо теоретический", – указал экс-глава "Укрэнерго".

В целом же он считает, что график отключений может быть 4 через 6 часов. Но это будет зависеть от того, насколько холодной окажется зима.

"Мы прогнозировали, что в сентябре-октябре ситуация с балансом может быть спокойной, если не будет новых масштабных обстрелов", – сказал Кудрицкий. Он отметил, что электропотребление могут начать ограничивать в декабре, потому что в ноябре еще обычно не столь прохладная погода.

Как уже сообщал OBOZ.UA, заместитель министра энергетики Николай Колесник призвал украинцев собственноручно готовиться к зиме, утеплив свои дома и внедрив энергоэффективные технологии. Государство оказывает финансовую поддержку в установке солнечных панелей, генераторов и относительно других решений, которые помогут уменьшить зависимость от центрального энергоснабжения.

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