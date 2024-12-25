Частный сектор ОПК значительно опережает госпредприятия Украины по производству оружия и боеприпасов, – директор NAUDI Гончаров

Частный сектор ОПК трансформировался после 2022 г. и значительно опережает государственные предприятия в производстве оружия и боеприпасов.

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Об этом в интервью Forbes заявил исполнительный директор Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Гончаров.

Он также добавил, что если раньше ключевую роль играли государственные предприятия, то сейчас частный сектор становится локомотивом развития отрасли.

"Рынок отечественного ОПК с 2022 года изменился кардинально. Если до полномасштабного вторжения преимущественную роль на нем занимали государственные предприятия, выпускавшие советскую продукцию и ориентировавшиеся на экспорт в африканские или арабские страны, то сейчас частные предприятия уже существенно опережают государственные по объемам поставленной продукции", – отметил Гончаров.

Он также подчеркнул, что деятельность Ассоциации направлена на развитие возможностей частных производителей, в частности, через кооперацию с государственными предприятиями и международными лидерами оборонной сферы.