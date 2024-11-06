Бронирование не должно останавливаться во время аудита предприятий, – председатель ФМУ Беленький

Бронирование должно продолжаться параллельно с проведением аудита предприятий, которые могли незаконно получить статус критических для экономики, поскольку остановка бронирования является катастрофой для крупных предприятий металлургической отрасли.

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Об этом заявил глава Федерации металлургов Сергей Беленький.

"Нам неизвестно, почему Минэкономики поставило на паузу весь процесс бронирования. В том числе для предприятий, ранее Минэкономики были признаны критически важными для экономики, и должны лишь периодически подтверждать этот статус. Ситуация складывается катастрофическая, если говорить о металлургии и горнодобывающей отрасли. Ведь нам очень не хватало и 50% норматива бронирования военнообязанных работников", – подчеркнул Беленький.

Он отметил, что предприятия ГМК это производства, где по технологическим причинам большой процент работников это мужчины призывного возраста, и потеря специалистов может стать для предприятий фатальной.

"Мы в последнее время работали на грани остановки. Подготовка специалиста для нас – это не один месяц, а чтобы добиться необходимого для полноценной работы уровня квалифицированного специалиста вообще нужны годы опыта! А сейчас ситуация такова, что все без исключения "белые" работники (а у нас других нет) под угрозой мобилизации в любой момент. В таких обстоятельствах значительное количество военнообязанных пытается избегать официального трудоустройства. А те, кто до этого много лет отработал у нас, начинают увольняться. Как следствие, мы просто не сможем обеспечить полноценную работу производств, включая выполнение оборонных заказов", – акцентировал Беленький.

В то же время он подчеркнул: действительно существуют определенные, вполне объективные оговорки относительно необоснованного предоставления статуса критичности отдельным предприятиям. Но аудит этих предприятий должен проходить параллельно с процессом бронирования.

"Остановка не должна применяться к предприятиям, которые уже много лет работают прозрачно, отчитываются о своей деятельности, сохраняют рабочие места, в полном объеме платят налоги. У нас вообще почти все предприятия градообразующие! Когда есть оговорки, можно избирательно организовывать проверки. Изучать те предприятия, которые впервые недавно представили документы на получение статуса критичности. Но поставить на паузу вообще всех – это, по нашему мнению, неправильно, недальновидно и опасно для экономики. Поддержка обороноспособности крайне нуждается в металлопродукции и уплате налогов. Победа куется не только на фронте, но и в тылу", – подчеркнул Беленький.

Напомним: после принятия протокольного решения правительства от 8 октября по аудиту решений о признании предприятий критически важными для экономики процесс бронирования фактически был парализован, что вызвало протесты со стороны многих бизнес-ассоциаций. Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, имевших такой статус до 31 мая. В настоящее время предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны запустить процесс перебронирования.