Бронирование для работников должно продолжаться несмотря на аудит, – Гостева

Проблема бронирования критических работников значительно усугубилась тем, что правительство ввело аудит статусов об определении предприятия критически важным. Поэтому работа всех комиссий по определению критичности была приостановлена не только на уровне военно-гражданских администраций (ВГА), наиболее проверяемых, но и на уровне министерств. Но эта ситуация показала – защита от государства, на который рассчитывал бизнес, не надежна.

Видео дня

Об этом написала директор Департамента дерегулирования предпринимательской деятельности Федерации работодателей Украины Наталья Гостева.

"Было приостановлено подписание всех приказов об издании отсрочки и бронирования. Поэтому имели место случаи, когда действующий статус завершился, комиссия не заседала, и соответственно работники не смогли получить новую отсрочку. То есть, защита со стороны государства была не такой прогнозируемой, как нам казалось на начала года", – подчеркнула Гостева.

Она выразила надежду, что 16 ноября, как и обещалось, система будет разблокирована.

"Уже произошло частичное восстановление бронирования – для работников, которые получили приказ об отсрочке до 31 мая этого года. Между тем ФРУ обращалось в свое время в Министерство экономики с тем, чтобы применили практику, которая была применена несколько раз в течение военного положения, когда была пролонгирована отсрочка: один раз – на один месяц, второй раз – на три месяца – и мы собственно надеялись, что и в этот раз в связи с аудитом государство сможет применить такую практику и пролонгировать действие отсрочок. Да, было принято несколько иное решение. Но мы считаем, что государство услышало нас", – отметила эксперт.

Она подчеркнула: основной месседж, который каждый раз доносит бизнес до государства – не менять так часто вектор политики организации бронирования военнообязанных работников.

"Бизнес должен понимать, что эта политика прогнозируема, прозрачна и неизменна. Тогда мы можем говорить о некоторых усовершенствованиях, потому что понимаем, что должен быть баланс между обеспечением национального экономического фронта и защитой Вооруженными Силами Украины. Но все же подчеркиваем: такая политика должна базироваться на основе сбалансированного подхода", – резюмировала Гостева.

Напомним: после принятия решения правительства от 8 октября относительно аудита решений о признании предприятий критически важными для экономики процесс бронирования фактически был парализован, что вызвало протесты со стороны многих бизнес-ассоциаций. Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, имевших такой статус до 31 мая. В настоящее время предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны запустить процесс перебронирования.