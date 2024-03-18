Британцы смогут передать Украине авто и получить деньги: как будет действовать программа

Мэрия Лондона предложила автовладельцам передавать авто Украине вместо отправки на металлолом. Начиная с 15 марта зарегистрированный в Британии автотранспорт, не соответствующий нормам выбросов лондонского правила зоны ультранизких выбросов, можно передать на гуманитарную помощь для нашей страны.

Об этом говорится в материале The Guardian. "Автовладельцы смогут пожертвовать транспортные средства в обмен на выплату до £2000, которая доступна водителям, сдающим на металлолом, можно передать на гуманитарную помощь для Украины. свои транспортные средства", — заявил мэр Лондона Садик Хан.

До этого министр транспорта Марк Харпер заявлял, что правительство не видит никаких правовых препятствий, чтобы разрешить передачу в Украину автомобилей, подлежащих утилизации по несоответствию экологическим стандартам. Лондонская служба скорой помощи также планирует присоединиться к этим усилиям, передав Украине 50 списанных автомобилей скорой помощи.

Ранее Украина и Европейский Союз (ЕС) подписали соглашение о фактическим старте выплат по рекордной программе помощи от ЕС Ukraine Facility уже в марте 2024 года. К концу месяца на счета Украины поступят 4,5 млрд евро. Этот транш, по сути, будет содержать три "денежных перевода" сразу – по 1,5 млрд евро за каждый месяц с начала 2024 года (январь, февраль и март).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время помощь США Украине задерживается. Пакет финансовой поддержки для нашей страны начнут рассматривать в Конгрессе не раньше середины марта.

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