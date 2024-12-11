Бензин с избытком спирта приводит к поломке двигателя генератора: специалисты не советуют горючее БРСМ-Нафта, 'бочек' и других АЗС

Бензин с избыточным содержанием спирта может нанести значительный вред двигателю генератора. Специалисты не советуют горючее БРСМ-Нафта, Мотто, Luxwen и из так называемых "бочек".

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Об этом говорится в сюжете 24 канала про уход за генераторами.

По мнению специалистов, для бензиновых генераторов важно использование качественного топлива. Некоторые сети АЗС продают бензин с избыточным содержанием спирта, что может нанести значительный вред двигателю.

"Они вредят работе двигателя, и двигатели на таких бензинах долго не работают. Срок эксплуатации может уменьшиться в пять раз", – отметил руководитель сервисного центра "Ремтех" Вадим Муравский.

Журналисты напомнили лабораторное исследование "дешевых" бензинов.

"Согласно его результатам, в бензине БРСМ-Нафта было зафиксировано превышение нормы спирта – более чем в 7 раз и больше. Значительное увеличение нормы спирта зафиксировано и в бензинах Мотто, Luxwen и из так называемых "бочек", – отмечается в сюжете.

Необходимость использовать качественный бензин подчеркнул также руководитель мастерской по ремонту "Квітка сервіс" Сергей Шмыгельский.

"Некачественный бензин в лучшем случае может снизить эффективность работы генератора, его выходное напряжение, а в худшем – привести к поломке двигателя", – сказал он.