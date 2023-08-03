'Автострада' сосредоточила большинство контрактов на выполнение инфраструктурного строительства

Строительная компания "Автострада", по результатам 2021 года занимавшая лишь четвертое место по объемам, в 2022 году стала первой, а в 2023 году почти монополизировала рынок.

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Об этом сообщает УНН.

Способствовало этому постановление Кабмина №1178. Она разрешила бестендерные процедуры, создав возможность заключения прямых договоров по завышенным ценам и неограниченным возможностям их пролонгации. А также постановление №593, согласно которому в восьми министерствах и у глав двенадцати облгосадминистраций появятся заместители по вопросам восстановления. Она централизует руководящий и финансовый ресурс в руках вице-премьера по инфраструктурному восстановлению, назначающему всех этих заместителей.

В материале говорится, что монополизация инфраструктурного строительства несет значительные коррупционные риски. НАБУ и НАПК выступить с публичными призывами о необходимости ее глубокой коррекции. США открыли горячую линию для сообщений о коррупции в Украине, предлагая сообщать о таких случаях Генеральному инспектору США. В целях реагирования на коррупцию Госдепартамент США планирует увеличить штат посольства в Украине. В целях реагирования на коррупцию в Украину Госдепартамент США планирует увеличить штат посольства в Украине.

По данным свежего соцопроса КМИС, 89% жителей Украины назвали коррупцию самой серьезной проблемой после начала полномасштабной войны.

Как сообщает портал Dozorro.org, за прошедший год подразделения Укравтодора (САДы) разместили в Prozorro 855 закупок с ожидаемой стоимостью 64 млрд грн. Из них после начала полномасштабной войны – 531 закупка на 23 млрд грн. Для 63% завершенных закупок САДов, видных на Prozorro, контракты подписали напрямую. При этом не для всех из них загрузили договор – иногда есть только отчет, что такую закупку провели.

В 2023 году на ремонт дорог должно пойти 58,87 млрд грн.

Три года назад около 90% одобряли государственные инвестиции в развитие инфраструктуры. Более 60% поддерживали президентскую программу "Большая стройка", и положительная оценка программы сохранилась в дальнейшем. Тогда в инфраструктурном строительстве участвовали многие строительные компании. Работа проходила быстро и умеренно по всей стране, а конкуренция сдерживала стоимость работ.