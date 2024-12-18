Ассоциации отметили несоответствие предельных цен актуальным вызовам энергорынка Украины

Для обеспечения стабильной работы энергосистемы Украины в условиях войны необходимо пересмотреть предельные цены на рынке электроэнергии.

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Об этом говорится в совместном обращении Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА), Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) и Ассоциации солнечной энергетики Украины (АСЕУ) к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах услуг (НКРЭКУ).

Ассоциации отмечают, что решение НКРЭКУ оставить предварительно установленный уровень предельных цен не отвечает актуальным вызовам энергетического рынка.

В частности, в условиях военных угроз, обстрелов критической инфраструктуры и потенциального дефицита генерирующих мощностей рынок нуждается в пересмотре предельных цен.

"Угроза обстрелов энергосистемы врагом как раз свидетельствует о необходимости увеличения способности производителей и стейкхолдеров рынка к финансированию восстановления генерирующих мощностей и сетей, что возможно только при наличии справедливых и экономически обоснованных ценовых ограничений, или при их отсутствии", – говорится в обращении.

Также представители Ассоциаций отмечают, что нынешние ограничения цен на украинском рынке не соответствуют уровню предельных цен в странах Европейского Союза, что создает барьеры для импорта электроэнергии в часы пикового дефицита.

"В наиболее дефицитные часы импорт как раз и невозможен из-за имеющихся ценовых ограничений. Безусловной предпосылкой для импорта являются предельные цены на электрическую энергию на организованных сегментах на европейском уровне", – отмечается в заявлении.

Ассоциации призвали НКРЭКУ пересмотреть предельные цены на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке, приведя их в соответствие с европейскими стандартами.

Напомним, на заседании 4 декабря Нацкомиссия приступила к процедуре пересмотра предельных цен на энергорынке. Члены энергетического Комитета Совета и ряд экспертов призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить эти ограничения. По их мнению, прайс-кепы – основная причина недостаточного импорта электроэнергии из Европы в условиях дефицита.