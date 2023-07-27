Зеленский назвал цели Путина: окружение диктатора зарабатывает на срыве зерновой сделки

Российский диктатор Владимир Путин – человек, не уважающий международное право и ставящий мир на грань голода с целью продать дороже свое зерно. Это неадекватный человек, с окружением, зарабатывающим на блокировке зерновой сделки.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Global News. Он назвал цели таких действий страны-террористки России.

По словам гаранта, блокирование РФ "зернового соглашения" приведет к росту цен на российское зерно, а, соответственно, и даст ему возможность заработать дополнительные средства.

"Блокировка нашего зерна – это очень просто. Он реализует свое. Он идет от конкуренции и увеличивается цена на его товар, потому что он становится "эксклюзивом на крови", я бы сказал. То есть это прагматика человека, не уважающего международное право и которому дают возможность сегодня право не уважать", – сказал президент.

На блокировке сделки зарабатывает ближайшее окружение диктатора. "Он действительно неадекватный на сегодняшний день человек, со своим окружением, в котором люди зарабатывают большие средства на вот таких блокировках, на вот таких процессах, очень прагматичный круг людей, который в этом живет, и пока война, они зарабатывают большие деньги. Но он радикально настроен на уничтожение людей в Украине", – подчеркнул гарант.

Глава государства добавил, что речь идет о выживании мира, голоде и реальном социальном хаосе, который может быть из-за непоставки агропромышленного продукта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз готов экспортировать почти всю украинскую сельскохозяйственную продукцию. Блок готов делать это через "коридоры солидарности".

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