В украинских обменниках покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

Украинские обменники снизили курс доллара. В полдень 31 октября они определили его в средние 40,97/41,48 грн (покупка/продажа), что на 11 коп. дешевле в покупке и на 4 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Банки же выставили курс наличной валюты на среднем уровне 41,15/41,6 грн (покупка/продажа). Это:

на 5 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

осталось на прежнем уровне в продаже.

В целом же крупные учреждения покупают доллар по 40,55-41,1 грн. Так:

ПриватБанк – 40,95 грн;

Укрэксимбанк – 41 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,1 грн;

Укрсиббанк – 41 грн;

Универсал Банк – 40,55 грн;

Креди Агриколь Банк – 41 грн.

Продают же они ее его по 41,48-41,7 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,55 грн;

Укрэксимбанк – 41,6 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,48 грн;

Сенс Банк – 41,6 грн;

Укрсиббанк – 41,55 грн;

Универсал Банк – 41,55 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,54 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Чего ожидать от курса через несколько месяцев

В то же время украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е. у бизнеса ожидания более позитивные. Как отметили в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), такой прогноз сделан "с учетом среднего курса валюты в бюджете 2025 года".

В то же время, напомним: компании используют прогнозы курса для планирования бюджетов. А также:

инвестиций;

экспортно-импортных операций.

При этом изменение курса может повлиять на прибыльность бизнеса, особенно для экспортеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам финансового аналитика Алексея Козырева, на текущей рабочей неделе (заканчивается 1 ноября) стоимость американской валюты в обменниках будет находиться в пределах от 41,05 до 41,65 грн. Таким образом, не исключается рост стоимости валюты и в покупке, и в продаже.

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