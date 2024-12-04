В украинских обменниках покупают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

Украинские обменники заметно изменили курс доллара. В полдень 4 декабря они определили его на среднем уровне 41,65/41,84 грн (покупка/продажа). Это на 21 коп. дороже в покупке, но на 2 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее.

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Произошли изменения и в банках. Там стоимость валюты определили в средние 41,5/41,97 грн. Что:

на 5 коп. дороже в покупке;

на 2 коп. в продаже.

В целом крупные учреждения продают валюту по 41,85-42,1 грн. Так:

ПриватБанк – 41,95 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,93 грн;

Сенс Банк – 41,95 грн;

Укрсиббанк – 41,99 грн;

OTP Bank – 41,85 грн.

Покупают они ее по 41,35-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,35 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Райффайзен Банк – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,4 грн;

OTP Bank – 41,4 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара до конца недели

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев отмечает: в течение текущей рабочей недели (заканчивается 6 декабря) курс доллара в банках будет находиться в пределах от 41,25 до 42,1 грн. Т.е. не исключается снижение стоимости валюты в покупке и рост в продаже.

В обменниках, по его словам, доллар будет находиться в рамках от 41,35 до 42 грн. Таким образом, прогнозируется снижение курса как в покупке, так и в продаже.

В целом, отметил он, среди внутренних экономических факторов, которые будут влиять на валютный рынок на этой неделе, выделяется "необходимость для компаний окончательно рассчитаться со своими международными контрагентами по результатам торговли импортными товарами за период ноябрьских распродаж "черной пятницы". А кроме того:

обстановка на фронтах;

степень обстрелов украинской критической инфраструктуры Россией;

потребности госкомпаний в приобретении валюты на межбанке для обеспечения задач ВСУ и закрытия потребностей ЖКХ в условиях зимы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Национальный банк обновил официальный курс доллара на 4 декабря до 41,7 грн. Который на 5 коп. выше предыдущего, а также рекордный в истории Украины.

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