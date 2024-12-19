В украинских обменниках ощутимо вырос курс: сколько теперь стоит доллар

Украинские обменники ощутимо переписали курс доллара. Утром 19 декабря они установили его на среднем уровне 41,8/42,12 грн (покупка/продажа), что на 16 коп. віше в покупке и на 7 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Подорожал доллар и в банках. Там его курс определили в средние 41,7/42,2 грн (покупка/продажа). Что на 10 коп. выше как в покупке, так и в продаже.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 42,15-42,3 грн. В частности:

Приватбанк – 42,15 грн;

Ощадбанк – 42,2 грн;

ПУМБ – 42,3 грн;

Райффайзен Банк – 42,2 грн;

Сенс Банк – 42,3 грн;

Укрсиббанк – 42,25 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,25 грн.

Покупают же они ее по 41,55-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,55 грн;

Ощадбанк – 41,7 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,55 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,65 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,75 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Официальный курс вырос и установил исторический рекорд

В то же время, Национальный банк обновил официальный курс доллара на 19 декабря до 41,9 грн. Который на 7 коп. выше предыдущего, а также рекордный в истории Украины.

Впрочем, не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее. К примеру, после рекордного значения 4 декабря курс опускался до 41,44 грн/доллар, что ниже даже рекорда 27 ноября (41,5 грн).

Более того, объяснял ранее председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), правительство при расчетах проекта бюджета на 2024 год исходило из девальвации нацвалюты примерно на 10%. При этом к концу года курс ожидался на уровне 42,1 грн/доллар.

Соответственно, запас еще есть. А потому ничего сверхъестественного в движениях курса нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в 2025 году в Украине не стоит ожидать курсовых потрясений – по мнению аналитиков, ситуация будет стабильной. В частности, прогнозируется, что на конец года курс доллара будет находиться на уровне 45,7 грн – тогда как в госбюджет заложен средний курс 45 грн. А на конец 2024-го – 42,2 грн. Что немногим выше заложенного в госбюджет-2024 – 42,1 грн.

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