В украинских обменниках ощутимо вырос курс: сколько теперь стоит доллар
Украинские обменники ощутимо переписали курс доллара. Утром 19 декабря они установили его на среднем уровне 41,8/42,12 грн (покупка/продажа), что на 16 коп. віше в покупке и на 7 коп. в продаже, чем днем ранее.
Подорожал доллар и в банках. Там его курс определили в средние 41,7/42,2 грн (покупка/продажа). Что на 10 коп. выше как в покупке, так и в продаже.
В целом же крупные учреждения продают валюту по 42,15-42,3 грн. В частности:
- Приватбанк – 42,15 грн;
- Ощадбанк – 42,2 грн;
- ПУМБ – 42,3 грн;
- Райффайзен Банк – 42,2 грн;
- Сенс Банк – 42,3 грн;
- Укрсиббанк – 42,25 грн;
- Креди Агриколь Банк – 42,25 грн.
Покупают же они ее по 41,55-41,8 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,55 грн;
- Ощадбанк – 41,7 грн;
- ПУМБ – 41,7 грн;
- Райффайзен Банк – 41,55 грн;
- Сенс Банк – 41,8 грн;
- Укрсиббанк – 41,65 грн;
- Креди Агриколь Банк – 41,75 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Официальный курс вырос и установил исторический рекорд
В то же время, Национальный банк обновил официальный курс доллара на 19 декабря до 41,9 грн. Который на 7 коп. выше предыдущего, а также рекордный в истории Украины.
Впрочем, не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее. К примеру, после рекордного значения 4 декабря курс опускался до 41,44 грн/доллар, что ниже даже рекорда 27 ноября (41,5 грн).
Более того, объяснял ранее председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), правительство при расчетах проекта бюджета на 2024 год исходило из девальвации нацвалюты примерно на 10%. При этом к концу года курс ожидался на уровне 42,1 грн/доллар.
Соответственно, запас еще есть. А потому ничего сверхъестественного в движениях курса нет.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в 2025 году в Украине не стоит ожидать курсовых потрясений – по мнению аналитиков, ситуация будет стабильной. В частности, прогнозируется, что на конец года курс доллара будет находиться на уровне 45,7 грн – тогда как в госбюджет заложен средний курс 45 грн. А на конец 2024-го – 42,2 грн. Что немногим выше заложенного в госбюджет-2024 – 42,1 грн.
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