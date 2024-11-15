В украинских банках заметно изменили курс: сколько теперь стоит доллар

В украинских банках подешевел наличный доллар. В полдень 15 ноября они определили его курс в средние 41,1/41,6 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. дешевле как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

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В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,47-41,65 грн. Так:

ПриватБанк – 41,6 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Райффайзен Банк – 41,47 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,6 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,65 грн.

Покупают же они ее по 41-41,1 грн. В частности:

ПриватБанк – 41 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41 грн;

Сенс Банк – 41,1 грн;

Укрсиббанк – 41 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,05 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В обменниках же курс доллара определили в средние 41,11/41,58 грн (покупка/продажа). Это:

на 21 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 13 коп. в продаже.

Что будет с курсом через несколько дней

В то же время, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, в течение следующей недели (18-24 ноября) стоимость доллара в обменниках будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В банках курс доллара будет находиться в тех же пределах – 41,2-41,8 грн. Т.е., также ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.

"В последнюю декаду ноября ситуация на валютном рынке будет оставаться предсказуемой: с одной стороны, валютные изменения будут несущественными, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов. А с другой – спрос и предложение будут уравновешены", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом подчеркивается: в конце года на рынке всегда происходит определенное оживление среди покупателей – в частности, в связи с активным периодом предпраздничных скидок, во время которого часть граждан продает валюту, чтобы приобрести все необходимое для праздников. Однако, отмечается, ожидается, что будет достигнут баланс между покупающими и продающими валюту.

"Вопреки внешним военным угрозам и возможным энергетическим испытаниям, в Украине созданы максимально благоприятные условия для стабильности на валютном рынке. …Экономический тыл прочный, что положительно скажется не только на развитии экономики, но и на валютном рынке", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, партнер в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза отмечает: в конце 2025 года курс доллара в Украине будет составлять около 45 грн. А среднегодовой будет колебаться в коридоре 43,2-43,5 грн.

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