В украинских банках продают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

В украинских банках подешевел наличный доллар. В полдень 13 декабря они выставили его курс на среднем уровне 41,4/41,9 грн (покупка/продажа). Что на 10 коп. дешевле в покупке и на 7 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом крупные учреждения продают валюту по 41,78-41,99 грн. Так:

ПриватБанк – 41,85 грн;

Ощадбанк – 41,9 грн;

ПУМБ – 41,99 грн;

Райффайзен Банк – 41,78 грн;

Сенс Банк – 41,9 грн;

Укрсиббанк – 41,9 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,85 грн.

Покупают они доллар по 41,25-41,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,25 грн;

Ощадбанк – 41,35 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,45 грн;

Укрсиббанк – 41,35 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,35 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Подешевел доллар и в обменниках. В полдень 13 декабря они покупают его в среднем по 41,32 грн, а продают по 41,91 грн. Что на 9 коп. дешевле в покупке и на 2 коп. в продаже.

Каким будет курс через несколько дней

В то же время в банковском секторе ожидают, что в течение следующей недели (16-22 декабря) стоимость наличного доллара в банках будет находиться в пределах 41,5-42 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В обменниках, по ожиданиям, курс доллара будет находиться в тех же пределах – 41,5-42 грн. Соответственно, в них также прогнозируется рост курса и в покупке, и в продаже.

В целом, отмечается, благодаря режиму управляемой гибкости и тактике НБУ смягченного влияния инфляции на курсовые показатели, валютные изменения будут оставаться незначительными. Однако они будут разновекторными: курсы будут то расти, то снижаться, но без вреда для общей конъюнктуры рынка.

"Примечательно и то, что на валютном рынке сохранится "система" ежедневных изменений. При формировании курсов наличный рынок будет пользоваться показателями межбанка с добавлением "рабочей" комиссии", – объяснил OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что до конца 2025 года курс доллара в Украине может достигнуть 47,5 грн. При этом до конца текущего, 2024-го – он может вырасти до 42 грн. Т.е. на около 30 коп.

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