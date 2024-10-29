В украинских банках не стали удерживать курс доллара: сколько теперь стоит валюта
В украинских банках подорожал наличный доллар. В полдень 29 октября они определили его курс в средние 41,2/41,65 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дороже в покупке и на 10 коп. в продаже, чем днем ранее.
В целом же, крупные учреждения покупают валюту по 40,6-41,25 грн. Так:
- ПриватБанк – 41 грн;
- Укрэксимбанк – 41,1 грн;
- ПУМБ – 41,1 грн;
- Райффайзен Банк – 41,15 грн;
- Сенс Банк – 41,25 грн;
- Укрсиббанк – 41,1 грн;
- Универсал Банк – 40,6 грн;
- Креди Агриколь Банк – 41,2 грн.
Продают же они ее по 41,58-41,7 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,6 грн;
- Укрэксимбанк – 41,7 грн;
- ПУМБ – 41,7 грн;
- Райффайзен Банк – 41,58 грн;
- Сенс Банк – 41,7 грн;
- Укрсиббанк – 41,68 грн;
- Универсал Банк – 41,6 грн;
- Креди Агриколь Банк – 41,69 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Подорожал доллар и в обменниках. Там его курс определили в средние 41,11/41,62 грн (покупка/продажа), что:
- на 3 коп. дороже в покупке;
- на 6 коп. в продаже.
Стоит ли скупать доллары
В то же время, рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения. То есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств. Он объяснил:
- Хранение наличности также подвергает деньги другим рискам – краже, пожару и т.д.
- Из-за этого владелец может остаться совсем без средств.
"Купить ОВГЗ или вложить деньги на депозит должно быть не менее привлекательным вариантом, чем купить евро или доллар и положить под подушку. Я не понимаю, почему украинцы все еще покупают валюту и просто хранят ее дома, сверх суммы "заначки на форс-мажор". Таким образом они теряют стоимость этих средств из-за инфляции, подвергаются дополнительным рискам, таким как кражи, пожары, обстрелы и т.п.", – сказал Гайдай.
Кроме того, отметил он, сейчас "хорошее время и для бизнес-инвестиций". Ведь в отдельных отраслях можно рассчитывать на большую прибыльность, чем от консервативных депозитов или ОВГЗ.
А вот в недвижимость инвестировать эксперт не советует. Причина – неоправданно большие риски.
"Во что бы я не вкладывался сейчас точно, так это в дополнительные бетонометры для получения дохода. Уровень риска и неопределенности слишком высок при нынешней доходности", – отметил он.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по прогнозам, в течение текущей недели (заканчивается 3 ноября) в украинских банках курс наличного доллара будет находиться в пределах 41,2-41,7 грн. Таким образом, не исключается его рост в продаже.
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