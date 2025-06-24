В Украине появились новые 5 грн: как выглядят

Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 5 грн. Она посвящена самоходной артиллерийской установке (САУ) "Богдана" и вошла в серию "Вооруженные Силы Украины", чествующей украинское оружие и его создателей.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получила название "Украинская бавовна. САУ "Богдана".

"Эта 155-мм гаубица на колесном шасси стала первой украинской САУ, разработанной в соответствии со стандартами НАТО. Боевое крещение она прошла в 2022 году в битве за остров Змеиный, продемонстрировав эффективную огневую поддержку украинских военных", – говорится в сообщении.

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты изображен абрис (контурное изображение элементов) острова Змеиный, который был успешно освобожден при огневой поддержке САУ "Богдана". Вблизи острова – стилизованные змеи, которые "покидают территорию, как символ отступления врага".

На реверсе (обратной стороне) изображена САУ "Богдана" в момент боевого развертывания на степном ландшафте. На фоне монеты – силуэт портрета Богдана Хмельницкого, символизирующий "несокрушимый дух украинского воинства и историческую ось, объединяющую прошлое и настоящее в борьбе за независимость".

Что известно о монете

Номинал – 5 грн.

Материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

Гурт – рифленый.

Тираж – до 75 000 штук.

Монета продается в сувенирном паковании.

Где купить новые 5 грн

Купить новые памятные монеты можно с 24 июня в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Кроме того, продавать монеты будут в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нацбанк ввел в оборот еще 2 монеты номиналом 5 грн. Они посвящены представителям украинского духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов XX века – Расстрелянного возрождения – Мыколе Хвылевому и Юлиану Шполу.

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