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В Украине пересчитали цены на продукты и электроэнергию: какое подорожание произошло

Александр Литвин
Mакроэкономика
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Как изменяют цены

В Украине за год (месяц по сравнению с месяцем) цены на продукты и товары (общая инфляция) выросли на 8,6%. Среднее удорожание продуктов составляет 8,5%. При этом некоторые товары даже подешевели.

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Об этом говорится в данных Госстата. Продукты в Украине подорожали на 8,5%. Больше всего выросли цены на овощи (в сентябре 2024-го по сравнению с сентябрем 2023-го рост составил 56.4%). Фрукты подорожали на 16%. В то время как масло подорожало на 21.2%.

Лидер среди удорожаний среди всех товаров и продуктов – электроэнергия. За год тариф вырос на 63,6%. Это фактически единственная коммунальная услуга, подорожавшая за год. Также среди товаров и услуг, значительно выросших в цене, стоит упомянуть о сигаретах – за год цена увеличилась на 17.4%. Значительно дорожают и медикаменты – на 12,4%.

Также есть группы товаров, которые снизились в цене. К примеру, за год снизились цены на яйца. В сентябре прошлого года они стоили на 20,4% дороже, чем в сентябре этого года. также снизились цены на одежду и обувь (5.7% и 5.2%).

  • Продукты питания – 8.5%
  • Хлеб и хлебопродукты – 7.8%
  • Хлеб – 13.3%
  • Макаронные изделия – 5%
  • Мясо и мясопродукты цена снизилась на 0.3%
  • Рыба и продукты из рыбы – 8%
  • Молоко, творог и яйца – 6.5%
  • Молоко – 12%
  • Сыр и сыр (творог) – 10.8%
  • Яйца – цена снизилась на 20.4%
  • Масло и жиры – 7.3%
  • Масло – 21.2%
  • Масло подсолнечное – цена снизилась на 1.4%
  • Фрукты – 16%
  • Овощи – 56.4%
  • Сахар – цена снизилась на 4.6%
  • Безалкогольные напитки – 8.4%
  • Алкогольные напитки, табачные изделия – 8.5%
  • Алкогольные напитки цена снизилась на 0.4%
  • Табачные изделия – 17.4%
  • Одежда – цена снизилась на 5.7%
  • Обувь – цена снизилась на 5.2%
  • Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 18.7%
  • Фактическая плата за жилье (аренда жилья) – 8.6%
  • Содержание и ремонт жилья – 4.4%
  • Водоснабжение – цены не изменились
  • Уборка мусора – 5.1%
  • Канализация – цены не изменились
  • Услуги по управлению многоквартирными домами – 9.8%
  • Электроэнергия – 63.6%
  • Природный газ – цены не изменились
  • Горячая вода, отопление – цены не изменились
  • Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – цены снизились на 0.1%
  • Мебель и предметы обстановки, ковры и другие виды напольных покрытий – 1.1%
  • Домашний текстиль – цены снизились на 3.8%
  • Бытовая техника – 0.7%
  • Здравоохранение – 11.9%
  • Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование – 12.4%
  • Амбулаторные услуги – 14.9%
  • Транспорт – 6.7%
  • Покупка транспортных средств – 4.9%
  • Топливо и смазки – 6%
  • Транспортные услуги – 9.1%
  • Железнодорожный пассажирский транспорт – 3.6%
  • Автодорожный пассажирский транспорт – 9.5%
  • Связь – 3.7%
  • Телефонные и телефаксовые услуги – 6.7%
  • Отдых и культура – цены снизились на 0.8%
  • Аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации – цены упали на 8.7%
  • Услуги отдыха и культуры – 8.2%
  • Газеты, книги и канцелярские товары – 1.4%
  • Образование – 12%
  • Дошкольное и начальное образование – 8.8%
  • Среднее образование – 11.7%
  • Высшее образование – 11.9%
  • Рестораны и отели – 11.8%
  • Различные товары и услуги – 8.2%

Как уже сообщал OBOZ.UA, цены на виноград в целом значительно выросли в 2024 году, достигнув 85 грн/кг на оптовом рынке "Шувар", в то время как в магазинах средняя стоимость составляет 79-120 грн/кг. Основными причинами удорожания являются последствия засухи, война и проблемы с логистикой.

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