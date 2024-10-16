В Украине пересчитали цены на продукты и электроэнергию: какое подорожание произошло

В Украине за год (месяц по сравнению с месяцем) цены на продукты и товары (общая инфляция) выросли на 8,6%. Среднее удорожание продуктов составляет 8,5%. При этом некоторые товары даже подешевели.

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Об этом говорится в данных Госстата. Продукты в Украине подорожали на 8,5%. Больше всего выросли цены на овощи (в сентябре 2024-го по сравнению с сентябрем 2023-го рост составил 56.4%). Фрукты подорожали на 16%. В то время как масло подорожало на 21.2%.

Лидер среди удорожаний среди всех товаров и продуктов – электроэнергия. За год тариф вырос на 63,6%. Это фактически единственная коммунальная услуга, подорожавшая за год. Также среди товаров и услуг, значительно выросших в цене, стоит упомянуть о сигаретах – за год цена увеличилась на 17.4%. Значительно дорожают и медикаменты – на 12,4%.

Также есть группы товаров, которые снизились в цене. К примеру, за год снизились цены на яйца. В сентябре прошлого года они стоили на 20,4% дороже, чем в сентябре этого года. также снизились цены на одежду и обувь (5.7% и 5.2%).

Продукты питания – 8.5%

Хлеб и хлебопродукты – 7.8%

Хлеб – 13.3%

Макаронные изделия – 5%

Мясо и мясопродукты цена снизилась на 0.3%

Рыба и продукты из рыбы – 8%

Молоко, творог и яйца – 6.5%

Молоко – 12%

Сыр и сыр (творог) – 10.8%

Яйца – цена снизилась на 20.4%

Масло и жиры – 7.3%

Масло – 21.2%

Масло подсолнечное – цена снизилась на 1.4%

Фрукты – 16%

Овощи – 56.4%

Сахар – цена снизилась на 4.6%

Безалкогольные напитки – 8.4%

Алкогольные напитки, табачные изделия – 8.5%

Алкогольные напитки цена снизилась на 0.4%

Табачные изделия – 17.4%

Одежда – цена снизилась на 5.7%

Обувь – цена снизилась на 5.2%

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 18.7%

Фактическая плата за жилье (аренда жилья) – 8.6%

Содержание и ремонт жилья – 4.4%

Водоснабжение – цены не изменились

Уборка мусора – 5.1%

Канализация – цены не изменились

Услуги по управлению многоквартирными домами – 9.8%

Электроэнергия – 63.6%

Природный газ – цены не изменились

Горячая вода, отопление – цены не изменились

Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – цены снизились на 0.1%

Мебель и предметы обстановки, ковры и другие виды напольных покрытий – 1.1%

Домашний текстиль – цены снизились на 3.8%

Бытовая техника – 0.7%

Здравоохранение – 11.9%

Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование – 12.4%

Амбулаторные услуги – 14.9%

Транспорт – 6.7%

Покупка транспортных средств – 4.9%

Топливо и смазки – 6%

Транспортные услуги – 9.1%

Железнодорожный пассажирский транспорт – 3.6%

Автодорожный пассажирский транспорт – 9.5%

Связь – 3.7%

Телефонные и телефаксовые услуги – 6.7%

Отдых и культура – цены снизились на 0.8%

Аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации – цены упали на 8.7%

Услуги отдыха и культуры – 8.2%

Газеты, книги и канцелярские товары – 1.4%

Образование – 12%

Дошкольное и начальное образование – 8.8%

Среднее образование – 11.7%

Высшее образование – 11.9%

Рестораны и отели – 11.8%

Различные товары и услуги – 8.2%

Как уже сообщал OBOZ.UA, цены на виноград в целом значительно выросли в 2024 году, достигнув 85 грн/кг на оптовом рынке "Шувар", в то время как в магазинах средняя стоимость составляет 79-120 грн/кг. Основными причинами удорожания являются последствия засухи, война и проблемы с логистикой.

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