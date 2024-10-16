В Украине пересчитали цены на продукты и электроэнергию: какое подорожание произошло
В Украине за год (месяц по сравнению с месяцем) цены на продукты и товары (общая инфляция) выросли на 8,6%. Среднее удорожание продуктов составляет 8,5%. При этом некоторые товары даже подешевели.
Об этом говорится в данных Госстата. Продукты в Украине подорожали на 8,5%. Больше всего выросли цены на овощи (в сентябре 2024-го по сравнению с сентябрем 2023-го рост составил 56.4%). Фрукты подорожали на 16%. В то время как масло подорожало на 21.2%.
Лидер среди удорожаний среди всех товаров и продуктов – электроэнергия. За год тариф вырос на 63,6%. Это фактически единственная коммунальная услуга, подорожавшая за год. Также среди товаров и услуг, значительно выросших в цене, стоит упомянуть о сигаретах – за год цена увеличилась на 17.4%. Значительно дорожают и медикаменты – на 12,4%.
Также есть группы товаров, которые снизились в цене. К примеру, за год снизились цены на яйца. В сентябре прошлого года они стоили на 20,4% дороже, чем в сентябре этого года. также снизились цены на одежду и обувь (5.7% и 5.2%).
- Продукты питания – 8.5%
- Хлеб и хлебопродукты – 7.8%
- Хлеб – 13.3%
- Макаронные изделия – 5%
- Мясо и мясопродукты цена снизилась на 0.3%
- Рыба и продукты из рыбы – 8%
- Молоко, творог и яйца – 6.5%
- Молоко – 12%
- Сыр и сыр (творог) – 10.8%
- Яйца – цена снизилась на 20.4%
- Масло и жиры – 7.3%
- Масло – 21.2%
- Масло подсолнечное – цена снизилась на 1.4%
- Фрукты – 16%
- Овощи – 56.4%
- Сахар – цена снизилась на 4.6%
- Безалкогольные напитки – 8.4%
- Алкогольные напитки, табачные изделия – 8.5%
- Алкогольные напитки цена снизилась на 0.4%
- Табачные изделия – 17.4%
- Одежда – цена снизилась на 5.7%
- Обувь – цена снизилась на 5.2%
- Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 18.7%
- Фактическая плата за жилье (аренда жилья) – 8.6%
- Содержание и ремонт жилья – 4.4%
- Водоснабжение – цены не изменились
- Уборка мусора – 5.1%
- Канализация – цены не изменились
- Услуги по управлению многоквартирными домами – 9.8%
- Электроэнергия – 63.6%
- Природный газ – цены не изменились
- Горячая вода, отопление – цены не изменились
- Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – цены снизились на 0.1%
- Мебель и предметы обстановки, ковры и другие виды напольных покрытий – 1.1%
- Домашний текстиль – цены снизились на 3.8%
- Бытовая техника – 0.7%
- Здравоохранение – 11.9%
- Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование – 12.4%
- Амбулаторные услуги – 14.9%
- Транспорт – 6.7%
- Покупка транспортных средств – 4.9%
- Топливо и смазки – 6%
- Транспортные услуги – 9.1%
- Железнодорожный пассажирский транспорт – 3.6%
- Автодорожный пассажирский транспорт – 9.5%
- Связь – 3.7%
- Телефонные и телефаксовые услуги – 6.7%
- Отдых и культура – цены снизились на 0.8%
- Аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации – цены упали на 8.7%
- Услуги отдыха и культуры – 8.2%
- Газеты, книги и канцелярские товары – 1.4%
- Образование – 12%
- Дошкольное и начальное образование – 8.8%
- Среднее образование – 11.7%
- Высшее образование – 11.9%
- Рестораны и отели – 11.8%
- Различные товары и услуги – 8.2%
Как уже сообщал OBOZ.UA, цены на виноград в целом значительно выросли в 2024 году, достигнув 85 грн/кг на оптовом рынке "Шувар", в то время как в магазинах средняя стоимость составляет 79-120 грн/кг. Основными причинами удорожания являются последствия засухи, война и проблемы с логистикой.
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