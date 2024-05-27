В Украине ощутимо вырос курс доллара: побит исторический рекорд

НБУ ощутимо обновил официальный курс доллара – до очередного исторического рекорда. На 28 мая он определил его в 40,3 грн, что сразу на 18 коп. превышает курс 27 числа – тоже рекордный. Впрочем, волноваться не стоит. Ведь, во-первых, колебания гривни на самом деле не такие значительные, как может показаться. Во-вторых, прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар – т.е., запас еще есть. А в-третьих, наличный курс уже превышал значения официального.

Об установлении нового рекорда сообщили в самом Нацбанке. По данным которого, доллар в Украине обновляет исторический рекорд уже пятый день подряд (без учета выходных).

Из-за чего, впрочем, также не стоит переживать, ведь подобное случалось и ранее. И после этого курс откатывался на более низкие позиции. К примеру, после обновления рекорда в конце апреля до уровня 39,79 грн уже в начале мая официальный курс составлял 39,3 грн/доллар.

Украинцы уже видели курс за 40 грн/доллар

В то же время, глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") напомнил: наличный курс за 40 грн/доллар в Украине был еще в июле 2022 года. И по прошествии почти 2-х лет ситуация на наличном валютном рынке "едва изменилась".

Кроме того, он подсчитал, что с начала года гривня девальвировала на 5,3%. При этом правительство при расчетах проекта бюджета исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году).

"Сейчас мы где-то внутри этого "сценария". За почти 8 месяцев с начала отвязки от фиксированного курса в октябре 2023 гривня обесценилась на 8,8%. Это очень умеренные темпы девальвации для таких условий, в которых функционирует экономика и валютный межбанк. В целом ситуация на валютном рынке остается стабильной и контролируемой, что поддерживается значительными валютными резервами на уровне 42,4 млрд долл. и последовательной политикой отмены валютных ограничений", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, преодоление официальным долларом планки в 40 грн было ожидаемым. Более того, в экспертной среде не исключают, что курс может дорасти до 41 грн/доллар – однако уверяют: в НБУ знают, что делают.

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