В Украине может появиться "банк банков" с особыми полномочиями: в комитете Рады дали добро на план

Комитет Верховной Рады (ВР) по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о запуске в Украине так называемого банка банков – Национального учреждения развития (НУР), и рекомендовал принять документ во втором чтении. Цель НУР – решить проблему кредитования восстановления страны, а также высокорискового бизнеса в Украине.

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Об этом сообщил автор законопроекта, глава профильного комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам, инициатива предусматривает решение проблем с кредитованием:

релоцированного бизнеса;

бизнеса на прифронтовых территориях;

предприятий ВПЛ;

проектов с высоким уровнем риска.

"НУР – это государственное специализированное учреждение (банк банков) со специальным мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики, которое будет реализовывать программы кредитования на восстановление страны", – отметил нардеп.

Учреждение получит доступ к средствам частных инвесторов. Эти средства будут направляться на восстановление и развитие украинской экономики путем предоставления поддержки различными финансовыми инструментами. Получателями должны стать преимущественно субъекты малого и среднего предпринимательства, которые попали в затруднительное положение, но имеют потенциал для восстановления и развития.

При этом НУР сможет поддерживать и некоторых физлиц. "Целевой группой физических лиц, поддерживаемых Национальным учреждением развития, являются налоговые резиденты Украины, не имеющие доступа к финансированию на адекватных условиях либо же такой доступ затруднен из-за несовершенства или неразвитости работы рыночных механизмов, кризиса или других обстоятельств", – отметил Гетманцев.

В качестве примера подобного учреждения из мировой практики он привел KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитное учреждение для реконструкции). Оно было создано в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршалла.

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