В Украине готовятся заметно переписывать курс доллара: чего ожидать в банках и обменниках с понедельника

На новой неделе банковский сектор ожидает существенного изменения курса наличного доллара. По прогнозам, с 5 по 11 августа стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40,7-42 грн. Вечером же 2 августа банки выставили курс на среднем уровне 41/41,5 грн (покупка/продажа). Обменники – 41,02/41,52 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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О курсовой ситуации OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: курсовые отклонения будут в пределах 2% в неделю. А разница между курсами купли и продажи будет составлять:

до 50-60 коп. в банках;

до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

Банкир объяснил: на рынке будут наблюдаться "уже привычные изменения". В частности:

курсы валют то будут расти, то снижаться;

"эти изменения не будут вопиющими или угрожающими".

"На следующей неделе будет длиться кратковременный период относительного затишья, вызванный своевременными и эффективными мерами регулятора, который вовремя погасил пламя избыточного спроса. Кроме того, регулятор не откажется от режима управляемой гибкости, что означает сохранение системы валютных изменений и попеременное изменение восходящего и нисходящего трендов", – резюмировал Лесовой.

Удастся ли заработать на скупке и перепродаже долларов

В то же время, несмотря на то, что в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом, до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара. Дело в том, что после принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга призрак дефолта исчез, а в целом Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

Как объяснил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), стоимость гривни будет находиться на относительно текущих позициях и по другим причинам. В частности, из-за:

стабильной работе морского коридора и довоенные объемы перевозок морем, что поддерживает экспорт;

наличие у НБУ достаточных международных резервов и инструментов для поддержания курса.

"Не "открою Америку", если скажу, что девальвационный прессинг сохранится, потому что война продолжается, ограничивая наш экспортный и логистический потенциал, а порождаемая ею неопределенность стимулирует отток валюты по финансовым операциям частного сектора. …Единственное, что могу сказать относительно уверенно, что не ожидаю резких изменений и колебаний на валютном рынке до конца этого года", – объяснил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в июле 2024 года украинцы купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты. В частности, коммерческим банкам наличной и безналичной валюты было продало на 1,658 млрд долларов (в эквиваленте). А куплено на 2,775 млрд долларов.

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