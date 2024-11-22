В обменниках Украины существенно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Украинские обменники ощутимо снизили курс доллара – однако только в покупке. В полдень 22 ноября они выставили его на среднем уровне 41,19/41,6 грн (покупка/продажа), что сразу на 18 коп. дешевле в покупке, чем вечером предыдущего дня, но осталось на том же уровне в продаже.

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В банках же изменений практически не произошло. Там стоимость наличного доллара определили в средние 41,15/41,65 грн (покупка/продажа), что на 1 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее, но осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,54-41,7 грн. Так:

ПриватБанк – 41,6 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,54 грн;

Сенс Банк – 41,65 грн;

Укрсиббанк – 41,67 грн;

OTP Bank – 41,6 грн.

Покупают же они ее в среднем по 41-41,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 41 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Райффайзен Банк – 41,05 грн;

Сенс Банк – 41,2 грн;

УкрСиббанк – 41,1 грн;

OTP Bank – 41,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с долларом в понедельника

В то же время, по прогнозам, в течение следующей недели (25 ноября – 1 декабря) стоимость доллара в банках будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такой же курс ожидается и в обменниках. Соответственно, в них также прогнозируется рост стоимости валюты в покупке и в продаже.

"Несмотря на суету внешних событий, главным образом внешнеполитических и инфляционных, события на валютном рынке будут весьма безопасны. Рынку не грозит обвал курса. И, скорее всего, до конца года мы можем находиться в состоянии сдерживания курсовых буревеев", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

В целом же, отметил он, в последнюю неделю ноября ситуация на валютном рынке будет развиваться по сценарию сдержанных намерений. Так, на фоне инфляционного давления Нацбанк продолжит применять тактику по уменьшению влияния инфляции на валютном рынке.

"Следовательно, текущие курсовые изменения, как это было в течение всего месяца, будут происходить интенсивно и в разные стороны. Однако они не будут представлять угрозы для рынка", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, partner в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза отмечает: в конце 2025 года курс доллара в Украине будет составлять около 45 грн. А среднегодовой будет колебаться в коридоре 43,2-43,5 грн.

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