В обменниках принимают доллары по новому курсу: сколько стоит валюта

В украинских обменниках подешевел доллар. В полдень 3 октября они выставили его на среднем уровне 40,83/41,53 грн (покупка/продажа), что на 17 коп. дешевле в покупке и на 6 коп. в продаже, чем днем ранее.

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А вот в банках перемен не произошло. Как и днем ранее, курс в покупке в них составляет средние 41,1 грн, а в продаже – 41,55 грн.

В целом же, крупные учреждения покупают наличные доллары по 40,5-41,1 грн. Так:

ПриватБанк – 40,9 грн;

Укрэксимбанк – 40,95 грн;

Райффайзен Банк – 41 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Укрсиббанк – 40,95 грн;

Сенс Банк – 41,1 грн;

Универсал Банк – 40,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 41 грн.

Продают же они валюту по 41,44-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,5 грн;

Укрэксимбанк – 41,55 грн;

Райффайзен Банк – 41,44 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Укрсиббанк – 41,55 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Универсал Банк – 41,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,49 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В НБУ не стали говорить, каким будет курс доллара

В то же время, в Нацбанке позитивно оценивают отказ от фиксированного курса доллара в октябре 2023 года. При этом там отмечают: осуществить это можно было даже раньше, однако в регуляторе решили быть осторожными. Вместе с тем, там отказались прогнозировать, каким будет курс в будущем – напомнив, что регулятор отвечает за реализацию определенной курсовой политики, а не за прогнозы.

"С 3 октября 2023 года НБУ отказался от одной из самых жестких антикризисных мер фиксации курса и вернулся в режим управляемой гибкости. Это была часть стратегии, принятой в июне 2023 года и являющейся частью наших договоренностей с МВФ, это Стратегия валютной либерализации", – сказал глава НБУ Андрей Пышный.

В то же время, отметил он, у Нацбанка был шанс перейти в режим управляемой гибкости на несколько месяцев раньше. Однако там "сделали ставку на то, чтобы быть консервативными, осторожными".

Вместе с тем, подчеркнул глава НБУ, регулятор никогда не дает прогнозы касаемо курса. Ведь отвечает за реализацию определенной курсовой политики.

"Мы будем обеспечивать устойчивость валютного рынка, мы будем возвращать функционирование валютного рынка, – то, к чему мы привыкли и что делает нас сильнее, – рыночные отношения, нормальность. То, что существовало до войны", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") ранее объяснил: прописанный в проекте бюджета-2025 курс доллара в 45 грн не является уровнем, к которому власти будут опускать гривню. Это прогноз, необходимый для подсчета, в частности, расходов, связанных с импортом. При этом все считается с запасом – поэтому часто этот прогнозный курс завышают для перестраховки и согласования бюджета с партнерами. Он отметил: каким будет курс на самом деле, никто не знает.

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