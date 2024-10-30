В обменниках переписали курс: сколько теперь стоит доллар

В украинских обменниках подешевел доллар. В полдень 30 октября они определили его курс в средние 41,08/41,52 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. дешевле в покупке и на 10 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Изменили стоимость наличной американской валюты и в банках. Там ее выставили на среднем уровне 41,2/41,6 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. дешевле в продаже;

осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом же крупные учреждения продают доллар по 41,54-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,6 грн;

Укрэксимбанк – 41,65 грн;

Укргазбанк – 41,55 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,54 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Укрсиббанк – 41,63 грн;

Универсал Банк – 41,6 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,59 грн.

Покупают же они ее по 40,6-41,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 41 грн;

Укрэксимбанк – 41,05 грн;

Укргазбанк – 41,2 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Райффайзен Банк – 41,15 грн;

Смысл Банк – 41,25 грн;

УкрСиббанк – 41,08 грн;

Универсал Банк – 40,6 грн;

Креди Агриколь Банк – 41 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Чего ожидать от курса в ближайшие дни

В то же время, по словам финансового аналитика Алексея Козырева, на текущей рабочей неделе (заканчивается 1 ноября) стоимость американской валюты в обменниках будет находиться в пределах от 41,05 до 41,65 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости в покупке, и рост в продаже.

Такая же ситуация прогнозируется и в банках. Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 40,85 до 41,7 грн.

В целом же, отметил он, эта неделя на валютном рынке "будет отличаться повышенной турбулентностью". Среди прочего, в связи с:

Завершением отчетного периода, а также последующего за этим "эффект первого дня нового месяца".

"До конца октября остается всего 4 рабочих дня, и бизнесу придется активизировать свои хозяйственные расчеты с украинскими и внешними контрагентами до окончания месяца. Это увеличит активность на валютном межбанке. Экспортеры увеличат объемы продающейся валютной выручки, чтобы закрыть свои финансовые операции в гривне. А импортерам нужно больше валюты, чтобы оплатить свои контракты с иностранными поставщиками", – объяснил аналитик.

Обстановкой на фронтах.

Новостями от международных партнеров по финансовой помощи, ее графикам и объемам.

Статистикой валютного рынка и "другими экономическими показателями экономики, которые Госстат, Минфин и Нацбанк обычно публикуют в первой декаде каждого месяца".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения. То есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

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