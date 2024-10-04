В обменниках отказались от старого курса: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках заметно повысили курс доллара – прежде всего, в покупке. В полдень 4 октября они выставили его на среднем уровне 41/41,55 грн (покупка/продажа). Что на 17 коп. дороже в покупке и на 2 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Банки же определили стоимость валюты в средние 41,1/41,55 грн (покупка/продажа). Что соответствует курсу предыдущего дня как в покупке, так и в продаже.

В целом же, крупные учреждения покупают валюту по 40,45-41,1 грн. Так:

ПриватБанк – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,9 грн;

Райффайзен Банк – 41 грн;

ПУМБ – 41 грн;

Укрсиббанк – 40,95 грн;

Сенс Банк – 41,1 грн;

Универсал Банк – 40,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 41 грн.

Продают же они доллар по 41,41-41,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,45 грн;

Укрэксимбанк – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,41 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Укрсиббанк – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,48 грн;

Универсал Банк – 41,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,49 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Будут ли резко повышать курс

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") ранее объяснил: прописанный в проекте бюджета-2025 курс доллара в 45 грн не является уровнем, к которому власти будут опускать гривню. Это прогноз, необходимый для подсчета, в частности, расходов, связанных с импортом. При этом все считается с запасом – поэтому часто этот прогнозный курс завышают для перестраховки и согласования бюджета с партнерами. Он отметил: каким будет курс на самом деле, никто не знает.

"Как прогноз совпадает с реальностью – коротко, почти никак. Раз в 10 лет угадывают. Поэтому я очень советую относиться к курсу 45 грн за доллар в следующем году очень скептически", – сказал народный депутат.

В целом же, рассказал он, курс доллара закладывают в бюджет, "потому что нужно посчитать, сколько придет иностранной помощи в гривне/сколько потратим на обслуживание долга". А кроме того:

для расчета доходов от таможни и акцизов," которые в основном напрямую зависят от курса";

для понимания расходов, связанных с импортом, – "например, иностранное оружие".

Как сообщал OBOZ.UA, по словам финансового эксперта Алексея Козырева, чтобы максимально защитить свои сбережения и даже заработать на них, украинцам стоит диверсифицировать их, вложив в разные активы. В частности, в гривневые инструменты – ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), депозиты. А также иностранную валюту – доллары, евро и пр.

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