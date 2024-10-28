Готовятся более жесткие санкции: G7 зафиксировала нарушение ценовых ограничений на российскую нефть

Страны "Большой семерки" (G7) будут прикладывать еще больше усилий для предотвращения уклонения России от международных санкций, связанных с агрессией против Украины. В частности, ведущие экономики мира увеличат давление на "теневой флот" РФ.

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Об этом говорится в совместном коммюнике министров финансов и глав центральных банков стран G7, обнародованном по результатам встречи, которая состоялась 26 октября. Они отметили, что санкции, введенные против России, уже:

ограничили ее возможности финансирования военных действий в Украине, увеличив расходы на закупки;

сильнее изолировало экономику РФ;

возложило реальные издержки на российских граждан и компании, оказывающие поддержку агрессии.

"Мы стремимся воспрепятствовать способности России избегать санкций и приобретать товары двойного назначения для использования на поле боя, в том числе в сотрудничестве с третьими странами. Ограничение цен на нефть оказалось успешным в поддержании стабильности на энергетических рынках, одновременно сократив доходы России", – говорится в заявлении министров.

На этом фоне в G7 выразили приверженность принимать дальнейшие шаги в ответ на нарушения ограничений цен на нефть. Какие именно шаги будут предприняты, не было уточнено.

"Мы намерены активизировать наши усилия по предотвращению поддержки финансовыми институтами уклонения России от наших санкций, особенно в третьих странах", – говорится в коммюнике.

Министры финансов также заявили, что примут дополнительные меры, направленные на "увеличение издержек для России за использование теневого флота для обхода санкций". Чиновники утверждают, что Россия использовала свой флот теневых танкеров, многие из которых старые, немаркированные и плохо обслуживаемые, чтобы обойти санкции, перевозя нефть без надлежащего декларирования груза или маршрутов.

О давлении на покупателей российской нефти, чтобы они не превышали определенный ценовой потолок, страны G7, Евросоюза и Австралии еще в декабре 2022 года. Однако некоторые страны, в частности Китай, продолжают импортировать российскую нефть, не соблюдая ограничений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия за год увеличила теневой флот нефтяных танкеров на 70%, что позволяет ей обходить санкции и сохранять экспорт нефти на высоком уровне. Отсутствие должного страхования и старые суда повышают риск экологических катастроф для европейских стран.

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