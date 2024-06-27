В Дії добавят новую услугу: кому пригодится и как подать заявку

Владельцы разрушенного жилья на оккупированных территориях могут подать заявление в международный Реестр убытков через приложение Дія, что станет основой для будущих репараций от России. Правительство также работает над упрощением процедуры подтверждения права собственности и для переселенцев, чтобы они могли получить компенсацию за утраченное имущество.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, а Дія подготовила инструкцию по новой услуге. Теперь каждый, кто потерял жилье или имущество из-за военных действий, может подать заявление в Реестр убытков, даже если:

жилье находится на оккупированных территориях или в зонах боевых действий;

или в зонах боевых действий; право собственности на имущество не зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;

в Государственном реестре прав на недвижимое имущество; нет акта от местных властей об обследовании поврежденного или уничтоженного жилья и вы не подавались на программу єВідновлення.

Как присоединиться к бета-тестированию

Запуск бета-тестирования нового сервиса позволит обнаружить и исправить возможные ошибки, чтобы обеспечить четкую и безошибочную работу системы. Присоединиться к тестированию могут все желающие граждане Украины, достигшие совершеннолетия и имеющие карточку налогоплательщика. Во время бета-тестирования пользователи смогут:

подать заявление о поврежденном или уничтоженном имуществе;

помочь в формировании фундамента для будущих репараций;

для будущих репараций; получить консультации и поддержку со стороны профессионалов.

Этот процесс является важным шагом для обеспечения компенсаций за нанесенный ущерб и восстановления страны. Поданные заявления трансформируются в репарации, которые будут использоваться для восстановления разрушенных территорий.

Подтверждение права собственности на недвижимость на ВОТ

Для получения возмещения за разрушенное жилье необходимо внести сведения о таком жилье в Реестр убытков. Однако, по словам Минреинтеграции, процедура может усложниться, если переселенцы не могут должным образом подтвердить право собственности на свою недвижимость на ВОТ из-за утраты правоустанавливающих документов или по другим причинам.

Проблема подтверждения права собственности на имущество, оставшееся на ВОТ, усложняется из-за отсутствия доступа к документам местных БТИ в громадах на территориях, находящихся во временной оккупации. Вице-премьер-министр Ирина Верещук во время совещания по вопросам жилья для ВПЛ поручила Министерству юстиции, Госгеокадастру и другим ответственным ведомствам предложить механизмы, позволяющие упростить регистрацию права собственности на имущество, расположенное на ВОТ.

Это позволит ВПЛ восстановить правоустанавливающие документы и внести сведения о разрушенном жилье на ВОТ в Реестр убытков. "На ВОТ враг уничтожил тысячи домов и квартир. Мы должны помочь переселенцам с подтверждением права собственности, чтобы они в дальнейшем могли претендовать на возмещение из российских репараций", – отметила Ирина Верещук.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на портале Дія запустили новую услугу. Теперь можно актуализировать данные о своем зарегистрированном месте жительства онлайн, всего в несколько кликов.

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