В бюджете Украины может образоваться многомиллиардная дыра: эксперт оценил последствия избрания Трампа президентом США

Избрание республиканца Дональда Трампа новым президентом США связано с рисками уменьшения внешнего финансирования бюджета Украины. Если новая администрация изменит концепцию поддержки своих партнеров, наше государство может получить на 5-7 млрд. долларов меньше.

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Об этом в новом выпуске OBOZ.TALK рассказал экономист, бывший советник президента Украины Олег Устенко. "Есть риски, связанные с финансированием, если будет изменена финансовая концепция или стратегия Белого Дома относительно вообще всех расходов Соединенных Штатов на следующий год. И это значит, что в зоне риска находится около 5-7 млрд долларов", – сказал эксперт.

Устенко объяснил, что 5 млрд долларов для Украины – огромная сумма, составляющая примерно 2,3-2,5% ВВП страны. Если Белый дом решит уменьшить финансирование на эту сумму, украинским властям придется урезать расходы.

"Если не найти дополнительное финансирование на том же уровне, как предполагалось ранее со стороны Соединенных Штатов Америки, то это значит, что нужно будет решать дополнительный вопрос, каким образом можно оптимизировать наши расходы. Либо поднять дополнительно наши доходы, тоже параллельным путем, либо использовать третий путь (комбинированный) – уменьшать расходы и пытаться увеличить доходы", – отметил Олег Устенко.

В заключение он подчеркнул, что по этому вопросу увеличение социальных расходов в Украине будет нерелевантным. Впрочем, ранее в США уже приняли решение предоставить 20 миллиардов долларов Украине, аккумулированные благодаря доходам от замороженных активов Российской Федерации. Это часть кредита, предусмотренного решением G7 о 50 миллиардах долларов для Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что президентство республиканца Дональда Трампа грозит обвалить стоимость нефти до $50 за баррель. Ранее политик заявлял, что готов обрушить цену черного золота на близкий к этому показателю, чтобы прекратить войну в Украине, сократив доходы Кремля. Впрочем, некоторые эксперты сомневаются в реалистичности такого плана.

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