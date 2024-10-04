Украинцев предупредили о проблемах с пересечением границы со страной ЕС: что запланировано с 7 октября

В Государственной таможенной службе предупредили международных перевозчиков о проведении ремонта пограничного моста через реку Тиса – в пределах международного пункта пропуска "Чоп – Захонь" (граница с Венгрией). Работы должны проходить с 7 по 10 октября и затронут только грузовое направление на отдельном отрезке моста.

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Об этом сообщили в самой службе. Там отметили: во время ремонта может быть ограничен проезд крупногабаритного транспорта через мост в оба направления.

"С 7 по 10 октября 2024 года запланировано асфальтирование пограничного моста через р. Тиса, что в пределах международного пункта пропуска "Чоп – Захонь. Поэтому советуем перевозчикам, выбирающим пересечение границы в этом направлении, учесть данную информацию", – говорится в сообщении.

График проведения работ:

7-8 октября – с 8:00 до 16:00 (по венгерскому времени).

Будет проводиться ремонт на полосе для въезда грузовиков.

9-10 октября – с 8:00 до 16:00.

Будет проводиться ремонт на полосе для выезда грузовиков.

"Ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия будут осуществляться исключительно на грузовом направлении на отдельном отрезке моста", – рассказали в Государственной таможенной службе.

Ранее на границе с Польшей прекратил работу пункт пропуска "Нижанковичи-Мальховице". Впрочем, не навсегда – ожидается, что до конца 2024 года будет завершено строительство нового пункта.

"По информации от польской стороны, погранично-таможенное оформление прекращается с 00 часов 00 минут 30 сентября 2024 года. По предварительной информации, строительство будущего пункта пропуска "Нижанковичи-Мальховице" планируют завершить в этом году", – сообщили в Госпогранслужбе.

Также на пункте пропуска "Устилуг – Зосин" были введены ограничения на движение транспорта в направлении Украины из-за ремонтных работ, которые продлятся до 30 ноября. Это усложнило пересечение границы, и теперь ситуация усугубляется еще и техническими проблемами с базой данных.

На польском переходе в Дорогуске также возникли проблемы из-за ремонта дорожного покрытия. Ожидается, что работы продлятся до 14 ноября, что будет усложнять движение транспорта в обе стороны.

Ситуация на украинско-румынской границе также остается сложной. На пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармации" до 5 октября действует частичное ограничение на пропуск транспорта из-за ремонта моста через реку Тиса. Ремонт вызван аварийной ситуацией на мосту, что значительно повлияло на скорость пересечения границы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 10 ноября на границах ЕС заработает система EES, которая будет фиксировать биометрические данные иностранцев, что позволит упростить пересечение границы. А с 2025 года для путешествий в ЕС украинцам нужно будет получать разрешение через систему ETIAS, уплатив сбор в 7 евро (323 грн).

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