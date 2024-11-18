Украинские обменники существенно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

За выходные в украинских обменниках ощутимо подорожал доллар. В полдень понедельника 18 ноября они выставили его курс на среднем уровне 41,4/41,7 грн (покупка/продажа), что на 27 коп. выше в покупке и на 11 коп. в продаже, чем вечером пятницы 15 ноября.

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Изменения произошли в банках – однако менее заметные. Там курс наличного доллара выставили на среднем уровне 41,17/41,65 грн (покупка/продажа). Это:

на 2 коп. дороже в покупке;

на 5 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,57-41,75 грн. Так:

ПриватБанк – 41,6 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Райффайзен Банк – 41,57 грн;

Сенс Банк – 41,65 грн;

Укрсиббанк – 41,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,75 грн.

Покупают же они ее по 41-41,15 грн. В частности:

ПриватБанк – 41 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,15 грн;

Укрсиббанк – 41,1 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,15 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В обменниках ожидается подорожание доллара

В то же время, по прогнозам банковского сектора, в течение текущей недели (заканчивается 24 ноября) стоимость доллара в обменниках будет находиться на уровне 41,2-41,8 грн. Таким образом, не исключается его снижение в покупке, и рост в продаже.

А вот в банках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже. По ожиданиям, он будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн.

"В последнюю декаду ноября ситуация на валютном рынке будет оставаться предсказуемой. С одной стороны, валютные изменения будут несущественными, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов. А с другой – спрос и предложение будут уравновешены", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом он подчеркнул: вопреки внешним военным угрозам и возможным энергетическим испытаниям, в Украине созданы максимально благоприятные условия для стабильности на валютном рынке. "Экономический тыл прочный, что положительно скажется не только на развитии экономики, но и на валютном рынке", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай рассказал, что Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения. То есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

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