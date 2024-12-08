Украинские обменники приготовились менять курс доллара: сколько будет стоить с понедельника

На следующей неделе в украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозам, в течение 9-15 декабря стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,5-42 грн. В то же время вечером 7 декабря ноября обменники покупали доллар в среднем по 41,19 грн, а продавали по 41,72 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются и в банках. По прогнозу банковского сектора, с понедельника курс у них будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках, – 41,5-42 грн. Вечером же 7 декабря они:

покупали валюту в среднем по 41,3 грн;

продавали – по 41,8 грн.

"С 9 по 15 декабря на валютном рынке будет сохраняться переменная стабильность. Даже несмотря на возможные энергосложности, ситуацию на фронте", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Дело в том, объяснил он, что режим управляемой гибкости защищает рынок от непредсказуемых курсовых изменений. А кроме того:

Девальвация умеренная, а это "может направить уровень инфляции".

Объем международной финпомощи "дает возможность Нацбанку держать курс в сознании".

На наличном рынке ожидается баланс между спросом и предложением.

По словам банкира, это произойдет благодаря большему количеству граждан, которые для подготовки к зимним праздникам решат избавиться от части валютных сбережений.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2025 году в Украине не стоит ожидать курсовых потрясений – по мнению аналитиков, ситуация будет стабильной. В частности, прогнозируется, что на конец года курс доллара будет находиться на уровне 45,7 грн – тогда как в госбюджет заложен средний курс 45 грн. А на конец 2024-го – 42,2 грн. Что немногим выше заложенного в госбюджет-2024 – 42,1 грн.

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