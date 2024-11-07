Украинские обменники покупают доллары по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках подешевел доллар. Утром 7 ноября они определили его курс в средние 40,9/41,63 грн (покупка/продажа), что сразу на 16 коп. дешевле в покупке и на 2 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Подешевела наличная валюта и в банках. Там ее курс выставили на среднем уровне 41,2/41,7 грн (покупка/продажа). Это:

на 10 коп. ниже в покупке;

на 3 коп. в продаже, чем днем ранее.

В целом, крупные учреждения покупают валюту по 41,05-41,3 грн. Так:

ПриватБанк – 41,05 грн;

Укрэксимбанк – 41,1 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,05 грн;

Сенс Банк – 41,25 грн;

Укрсиббанк – 41,2 грн;

Универсал Банк – 40,6 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,15 грн.

Продают же они ее по 41,59-41,8 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,65 грн;

Укрэксимбанк – 41,7 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,59 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Укрсиббанк – 41,75 грн;

Универсал Банк – 41,6 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,64 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Как вернуть деньги после обмена долларов

В то же время, после обмена валюты, в т. ч. долларов, украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" Т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Впрочем, на это отводится всего 15 минут после совершения операции, а кроме того, необходимо наличие документа, подтверждающего обмен. Как рассказали в НБУ, таким документом может быть:

квитанция;

​​расчетный документ.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – отметили в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения. То есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

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