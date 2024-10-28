Украинские обменники переписали курс: сколько теперь стоит доллар
В украинских обменниках за выходные подорожал доллар. В полдень понедельника 28 октября они определили его курс в средние 41,08/41,56 грн (покупка/продажа), что на 9 коп. выше в покупке и 5 коп. в продаже, чем вечером пятницы 25 числа.
А вот в банках изменений не произошло. Там курс наличной американской валюты определили в средние 41,15/41,55 грн (покупка/продажа).
В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,55-41,2 грн. Так:
- ПриватБанк – 40,95 грн;
- Укрэксимбанк – 41 грн;
- ПУМБ – 41,1 грн;
- Райффайзен Банк – 41,05 грн;
- Сенс Банк – 41,2 грн;
- Укрсиббанк – 41 грн;
- Универсал Банк – 40,55 грн;
- Креди Агриколь Банк – 41 грн.
Продают же они ее по 41,51-41,65 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,55 грн;
- Укрэксимбанк – 41,6 грн;
- ПУМБ – 41,6 грн;
- Райффайзен Банк – 41,51 грн;
- Сенс Банк – 41,65 грн;
- Укрсиббанк – 41,55 грн;
- Универсал Банк – 41,55 грн;
- Креди Агриколь Банк – 41,57 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Чего ожидать от курса в начале ноября
В то же время, по прогнозам, в течение текущей недели (28 октября – 3 ноября) в украинских банках курс наличного доллара будет находится в пределах 41,2-41,7 грн. Таким образом, не исключается его рост как в покупке, так и в продаже.
Такая же ситуация прогнозируется и в обменниках, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так, ожидается, что с понедельника курс доллара в них будет находиться в пределах 41,2-41,7 грн.
В целом же, отмечается, на текущей неделе основные принципы, порядок действий на валютном рынке не изменится. Так:
- частые разнонаправленные изменения курсов будут незначительными;
- однако следует ожидать постепенные "едва заметные шаги вверх".
"По-прежнему Нацбанк ситуативно корректирует соотношение спроса и предложения через механизм валютных интервенций, пытаясь эти показатели оптимизировать, уравновесить, что станет свидетельством более-менее стабильных курсовых показателей", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, в своб очередь, старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай ранее отметил: Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения. То есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.
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