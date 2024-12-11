Украинские обменники ощутимо переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках ощутимо переписали курс доллара. В полдень 11 декабря они определили его в средние 41,29/41,93 грн (покупка/продажа), что на 14 коп. дешевле в покупке, но на 4 коп. дороже в продаже, чем днем ранее.

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Банки же выставили курс наличного доллара в средние 41,4/41,9 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. дороже как в покупке, так и продаже, чем днем ранее.

В целом же, крупные учреждения продают доллар по 41,85-41,99 грн. Так:

ПриватБанк – 41,85 грн;

Ощадбанк – 41,9 грн;

ПУМБ – 41,99 грн;

Райффайзен Банк – 41,85 грн;

Сенс Банк – 41,98 грн;

Укрсиббанк – 41,95 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,95 грн.

Покупают же они валюту 41,25-41,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,25 грн;

Ощадбанк – 41,4 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Укрсиббанк – 41,4 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Стоит ли скупать доллары

В то же время, рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения, то есть чтобы их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

Он объяснил: хранение наличности подвергает деньги и другим рискам, из-за чего владелец может остаться совсем без средств. Речь идет, в частности:

о краже;

пожаре и т.д.

"Я не понимаю, почему украинцы все еще покупают валюту и просто хранят ее дома сверх суммы "заначки на форс-мажор". Таким образом они теряют стоимость этих средств из-за инфляции, подвергаются дополнительным рискам, таким как кражи, пожары, обстрелы и т.п.", – сказал Гайдай.

Он подчеркнул: купить ОВГЗ "должно быть не менее привлекательным вариантом", чем купить евро или доллары и "засунуть их под подушку". Также выгоду, по его словам, можно получить, если "положить деньги на депозит".

Кроме того, отметил Гайдай, сейчас "хорошее время и для бизнес-инвестиций". Ведь в отдельных отраслях можно рассчитывать на большую прибыльность, чем от консервативных депозитов или ОВГЗ.

А вот в недвижимость инвестировать эксперт не советует. Причина – неоправданно большие риски.

"Во что бы я не вкладывался сейчас точно, так это в дополнительные бетонометры для получения дохода. Уровень риска и неопределенности слишком высок при нынешней доходности", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, неправительственные финансовые эксперты считают, что в 2025 году в Украине не стоит ожидать курсовых потрясений. По мнению аналитиков, ситуация будет стабильной.

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