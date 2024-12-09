Украинские обменники ощутимо переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

За выходные в украинских обменниках заметно вырос курс доллара. В полдень понедельника 9 декабря они определили его в средние 41,35/41,77 грн (покупка/продажа), что на 14 коп. выше в покупке и 10 коп. в продаже, чем вечером пятницы 6 декабря.

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В банках же стоимость наличного доллара снизилась – хотя и не так заметно. Там ее определили в средние 41,3/41,79 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дешевле в покупке и 1 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,67-41,85 грн. Так:

ПриватБанк – 41,75 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Укргазбанк – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,67 грн;

Сенс Банк – 41,85 грн;

Укрсиббанк – 41,82 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,74 грн.

Покупают же они ее по 41,15-41,55 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,15 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Укргазбанк – 41,55 грн;

Райффайзен Банк – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,25 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,25 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара на неделю

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев отмечает: в течение текущей рабочей недели (9-13 декабря) курс наличного доллара в банках будет находиться в пределах от 41,2 до 42 грн. Т.е., не исключается снижение стоимости валюты в покупке и рост в продаже.

Такая же ситуация, по его словам ожидается в обменниках. Там стоимость валюты будет находиться в рамках от 41,2 до 41,95 грн.

"В общем, и на межбанке, и на наличном рынке нам не избежать в ближайшее время ситуативных серьезных колебаний курса гривни по отношению к доллару. Но у НБУ есть все рычаги для их минимизации и периодического сглаживания – от проведения интервенций до возможного нового закручивания гаек по валютному контролю или, наоборот, расширение списка валютных послаблений в случае относительной стабильности на рынке", – рассказал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай рассказал, что Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения, то есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

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