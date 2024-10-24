Украинские банки продают доллары по новому курсу: сколько стоит валюта

В украинских банках подешевел наличный доллар – однако только в продаже. Так, в полдень 24 октября они определили его курс в средние 41,1/41,55 грн (покупка/продажа). Что на 5 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее, и осталось на прежнем уровне в покупке.

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В целом же, крупные учреждения покупают валюту по 40,5-41,15 грн. Так:

ПриватБанк – 40,9 грн;

Укрэксимбанк – 41 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,05 грн;

Сенс Банк – 41,15 грн;

Укрсиббанк – 41 грн;

Универсал Банк – 40,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 41 грн.

Продают же они ее по 41,5-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,5 грн;

Укрэксимбанк – 41,6 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Райффайзен Банк – 41,52 грн;

Сенс Банк – 41,6 грн;

Укрсиббанк – 41,55 грн;

Универсал Банк – 41,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,52 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В обменниках же также практически не произошло изменений. Так, в полдень 24 октября они определили стоимость доллара в средние 41,04/41,51 грн (покупка/продажа), что:

на 1 коп. дешевле в продаже;

осталось на прежнем уровне в покупке.

Какие доллары не получится сдать в обменники и банки

В то же время, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

В частности, сообщили в НБУ, речь идет о купюрах с поврежденными элементами дизайна и защиты. Либо же типографскими недостатками.

Кроме того, в банках могут не принимать доллары, которые имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображения. А также:

порванные/резаные;

обожженные/ветхие/гнилые.

"В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо (за отдельную плату. – Ред.). А все остальные, даже мятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься в обмен", – рассказали в регуляторе.

Отказаться принимать могут и банкноты с общими загрязнениями или такими, что занимают половину банкноты. В том числе видимыми в ультрафиолетовых лучах.

Как сообщал OBOZ.UA, также банки могут не принимать некоторые купюры гривни. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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