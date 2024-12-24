Украинские банки покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

Украинские банки ощутимо переписали курс наличного доллара. В полдень 24 декабря они определили его в средние 41,8/42,35 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дороже в покупке и на 15 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом, крупные учреждения продают валюту по 42,29-42,7 грн. Так:

ПриватБанк – 42,35 грн;

Ощадбанк – 42,3 грн;

ПУМБ – 42,7 грн;

Райффайзен Банк – 42,34 грн;

Сенс Банк – 42,4 грн;

Укрсиббанк – 42,38 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,29 грн.

Покупают же они ее по 41,55-42 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,75 грн;

Ощадбанк – 41,75 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Райффайзен Банк – 41,55 грн;

Сенс Банк – 41,9 грн;

Укрсиббанк – 41,75 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,75 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс валюты и в обменниках. Там его определили в средние 41,9/42,35 грн (покупка/продажа), что:

на 9 коп. дороже в покупке;

на 2 коп. в продаже.

Официальный курс доллара вырос и обновил исторический рекорд в Украине

В свою очередь, Национальный банк Украины обновил официальный курс доллара на 24 декабря до 41,99 грн. Это сразу на 11 коп. выше текущего курса, а также является рекордом в истории Украины.

Впрочем, ранее председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") объяснял, что правительство при расчетах проекта бюджета на 2024 год исходило из девальвации нацвалюты примерно на 10%. При этом к концу года курс ожидался на уровне 42,1 грн/доллар.

Соответственно, запас еще есть. А потому ничего сверхъестественного в движениях курса нет.

Более того, не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее. К примеру, после рекордного значения 4 декабря курс опускался до 41,44 грн/доллар, что ниже даже рекорда 27 ноября (41,5 грн).

Также наличный курс уже давно превысил рекордный показатель.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют – в АТМ-Recycler. Она дает возможность провести обмен валюты – в т.ч., долларов – на наличные гривни в устройствах банка без дополнительных комиссий.

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